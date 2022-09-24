Выброс мусора пошёл не по плану

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Казалось бы, что может быть проще выкинуть пакетик с мусором, но даже такое простое, на первый взгляд, дело можно существенно усложнить.
Берём мусорный пакет, догоняем на скутере мусоровоз, лихо забрасываем трёхочковый и красиво уезжаем в закат. Всё предельно просто и понятно, но коварные законы физики против!
Источник:
АНТИФИШКИ
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