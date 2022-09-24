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Выброс мусора пошёл не по плану

Выброс мусора пошёл не по плану

Автор:
24 сентября 2022 18:16
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видое   мусор   план   премия дарвина   скутер   
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Казалось бы, что может быть проще выкинуть пакетик с мусором, но даже такое простое, на первый взгляд, дело можно существенно усложнить.

Берём мусорный пакет, догоняем на скутере мусоровоз, лихо забрасываем трёхочковый и красиво уезжаем в закат. Всё предельно просто и понятно, но коварные законы физики против!


Источник:

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Метки: Юмор   видое   мусор   план   премия дарвина   скутер   
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1  комментарий
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Александр 2 часа назад
Там в конце видео арбуз разлетелся об асфальт или черепушка?
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