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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
22 сентября 2022 23:42
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
775
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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3  комментария
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16k
Bill 5 часов назад
Предлагаю выпить за двойную красоту казахов.
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ACU900 4 часа назад
Злые духи притаились в темной комнате. Очень злые!
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32k
ACU900 4 часа назад
Анекдот:
Как-то раз один азербайджанец кушал в ресторане. В это время в ресторан зашел армянин и, увидев единственное свободное место рядом с этим азербайджанцем, попросил у него разрешения присесть за его столик, чтобы выпить кофе.
Азербайджанец приглашает его сесть, затем встает и на весь ресторан говорит:
Эй, всем присутствующим по бокалу шампанского за мой счет! Конечно, кроме этого армянина!
Армянин… вежливо улыбается и благодарит.
"Не дошло!" думает азербайджанец.
Эй, всем присутствующим по БУТЫЛКЕ шампанского! За мой счет! Всем, КРОМЕ ВОТ ЭТОГО АРМЯНИНА!
Армянин широко улыбается и горячо благодарит.
"Он что, тупой?" думает азербайджанец.
Эй! Всем присутствующим по бутылке САМОГО ДОРОГОГО КОНЬЯКА! За мой счет! Всем, НО ТОЛЬКО НЕ ТЕБЕ! Ну что, обидно, да?
Ну что вы, уважаемый, какие обиды?! Ведь благодаря вам мой ресторан сегодня так хорошо заработал!

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