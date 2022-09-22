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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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Как-то раз один азербайджанец кушал в ресторане. В это время в ресторан зашел армянин и, увидев единственное свободное место рядом с этим азербайджанцем, попросил у него разрешения присесть за его столик, чтобы выпить кофе.
Азербайджанец приглашает его сесть, затем встает и на весь ресторан говорит:
Эй, всем присутствующим по бокалу шампанского за мой счет! Конечно, кроме этого армянина!
Армянин… вежливо улыбается и благодарит.
"Не дошло!" думает азербайджанец.
Эй, всем присутствующим по БУТЫЛКЕ шампанского! За мой счет! Всем, КРОМЕ ВОТ ЭТОГО АРМЯНИНА!
Армянин широко улыбается и горячо благодарит.
"Он что, тупой?" думает азербайджанец.
Эй! Всем присутствующим по бутылке САМОГО ДОРОГОГО КОНЬЯКА! За мой счет! Всем, НО ТОЛЬКО НЕ ТЕБЕ! Ну что, обидно, да?
Ну что вы, уважаемый, какие обиды?! Ведь благодаря вам мой ресторан сегодня так хорошо заработал!