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Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
22 сентября 2022 22:13
Метки: история   ретро   фото   
321
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

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Метки: история   ретро   фото   
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7k
Погулять вышел Час назад
Вижу Монику... и толку с того?
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4k
Frank Borman 2 часа назад
30. Голландцы, фотограф Stephane Passet , 1910-е гг

Не голландцы, а нидерландяне.
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