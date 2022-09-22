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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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3.
Демаркационная линия между западной мусульманской и восточной христианской частями Бейрута во время Гражданской войны в Ливане, 1983 год. Но не пояснили где какая сторона.
11.
Знаменская церковь. г. Санкт-Петербург. Была снесена и сейчас на ее месте стоит северный вестибюль станции метро «Площадь Восстания». Фотохромная открытка Российской империи в конце 19-го – начале 20-го века
15.
30 сентября 1968 года на заводе Boeing в Эверетте, штат Вашингтон выкатили первый Boeing 747, получивший название «Город Эверетт». Был зарегистрирован как N7470 и имел серийный номер Boeing 20235. Самолет с внутренним обозначением RA001
Серия 747–100 была первой построенной версией Boeing 747. Он управлялся экипажем из трех человек и был рассчитан на перевозку от 366 до 452 пассажиров.
20.
Офицер полиции измеряет длину юбки женщины во время общенациональной кампании "по подавлению длинноволосых мужчин, и женщин в коротких юбках". Южная Корея, 1970-е
21.
Первый в Англии эскалатор установил в своем лондонском универмаге Чарльз Хэррод 16 ноября 1898 года.
32.
Строительство жилья. Токио, 1946 год. В 1945 году Токио был уничтожен на 40% авиацией США. Многим пришлось искать крышу над головой. Списанные автобусы вполне подходили на роль временного жилья.
35.
Создатели мультсериала «Южный Парк» (South Park) — Мэтт Стоун и Трей Паркер, примерно в 1997 году
36.
пepeдaчa эстафеты Олимпийского огня XXII летних Олимпийских игр на границе Харьковской и Белгородской областей.СССР, 1980 год
Источник:
АНТИФИШКИ
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