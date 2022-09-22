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Масаи. Деревянная скульптура. Томск Праздник Топора 2022
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Масаи полукочевой африканский нилотский коренной народ, живущий в саванне на юге Кении и на севере Танзании. Масаи являются одним из самых известных племён Восточной Африки.
Томск город в России