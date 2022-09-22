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Масаи

Масаи

Автор:
22 сентября 2022 16:11
Метки: chainsaw carving   wood working   артдерево   деревянная скульптура   крокодил гена   резьба бензопилой   резьбаподереву   чебурашка   
283
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Масаи. Деревянная скульптура. Томск Праздник Топора 2022
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Метки: chainsaw carving   wood working   артдерево   деревянная скульптура   крокодил гена   резьба бензопилой   резьбаподереву   чебурашка   
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4  комментария
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23k
Андрей 4 часа назад
Мля, а кроме чебурашки с геной, что, больше нечего было сфоткать?
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2k
Axel 3 часа назад
А при чем здесь масаи и Томск?

Масаи полукочевой африканский нилотский коренной народ, живущий в саванне на юге Кении и на севере Танзании. Масаи являются одним из самых известных племён Восточной Африки.

Томск город в России
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Владимир
Деревянная скульптура бензопилой.
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