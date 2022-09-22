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Йожика картинки. Выпуск 210

Йожика картинки. Выпуск 210

Автор:
22 сентября 2022 11:28
Метки: Разное   Юмор   видео   картинки   логика   сарказм   сатира   
2699
23
6
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Очередная подборка юмора, сатиры и прочего на злободневные темы в картинках и видео.

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66  комментариев
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2k
Antarno 7 часов назад
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Кровь из глаз пошла
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292
Алексей Павлиди 18 минут назад
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"Ржала вся маршрутка" Да? Или муж алкоголик?
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14k
Роман 19 минут назад
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Истерик
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14k
Роман 22 минуты назад
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Жена всё порывалась под мальчика подстричься.
Сказал разведусь
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14k
Роман Полчаса назад
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Чайник с хвостом, который нагревается и поджигает всё вокруг?
П...деж и фотошоп
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7k
hairov 37 минут назад
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1k
Andrey 2 часа назад
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шёл медведь по лесу, нес короб с пирожками, а там сидела Маша, тихо-тихо, в каждом пирожке
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128k
Leff 3 часа назад
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