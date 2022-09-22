Печальная история женщины-циркачки с самыми большими губами

Телевидение в то время находилось еще только на стадии зарождения. И все выходящее за рамки и стандарты можно было лицезреть только в специальных заведениях – цирках, шоу фриков и уродов. Которые пользовались дикой популярностью несколько десятилетий.

В Штатах чернокожие в принципе были сами по себе экзотикой. Особенно те, что воспитывались в действительно дикой среде. Их образ жизни и культура местным казались чем-то из ряда вон выходящим и, соответственно, ненормальным.

На публике Густика рассказывала, что является представительницей племени утконосых – редкого и загадочного. Понятно, что это была очевидная ложь, и форму губам придавали искусственно, в соответствии с древнейшим ритуалом. И никакого племени утконосов в природе не существовало.