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Печальная история женщины-циркачки с самыми большими губами

Печальная история женщины-циркачки с самыми большими губами

Автор:
22 сентября 2022 10:07
Сообщество : Истории
Метки: Правo   выступление   губы   история   мадам Густика   тарелка   уродство   цирк   чернокожий   шоу   
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Современная мода на большие пухлые губы стала таким актуальным трендом, что вполне привлекательные девушки и женщины с естественной красотой превращают себя в, мягко говоря, странноватых созданий.

Но у них хотя бы есть выбор – стряпать себе внешность «а-ля Джоли» или нет. Тогда как у некоторых такого выбора  просто не было.

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Мадам Густика была очень известной цирковой артисткой в 30-х. Именно за счет нестандартной внешности. Принято считать, что отправной точкой популярности стало фото, на котором женщина с гигантскими губами, растянутыми с помощью дисков, пытается курить трубку. Не без изящества, надо сказать. Видимо демонстрируя таким способом, что еще не потеряла способности использовать рот по прямому назначению.

Телевидение в то время находилось еще только на стадии зарождения. И все выходящее за рамки и стандарты можно было лицезреть только в специальных заведениях – цирках, шоу фриков и уродов. Которые пользовались дикой популярностью несколько десятилетий.

В Штатах чернокожие в принципе были сами по себе экзотикой. Особенно те, что воспитывались в действительно дикой среде. Их образ жизни и культура местным казались чем-то из ряда вон выходящим и, соответственно, ненормальным.

На публике Густика рассказывала, что является представительницей племени утконосых – редкого и загадочного. Понятно, что это была очевидная ложь, и форму губам придавали искусственно, в соответствии с древнейшим ритуалом. И никакого племени утконосов в природе не существовало.

Точной информации о происхождении звезды шоу мало. Предположительно она была родом из Эфиопии. Аналогичные ритуалы до сих пор практикуются в отдельных африканских племенах. Маленьким девочкам выдергивают нижние передние зубы и помещают между губой и десной диск из глины или дерева. По мере роста его заменяют на более крупный. В конечном итоге он может достичь диаметра 20 сантиметров!

Чем крупнее тарелка во рту девушки, тем более завидной невестой она считается. Есть версия, что отправной точкой обычая стало специальное уродование, чтобы при нападении других племен девушек не забрали в рабство. Ведь главными условиями, так сказать, соответствия, были красота и здоровье.

Сведений о том, как закончилась карьера мадам Густики, тоже не сохранилось. Ведь в то время чернокожие не имели прав, считались вещами. Не исключено, что весь заработок (вероятно, немалый) хозяева цирка забирали себе. А женщина, сделавшая их богатыми, сгинула где-то в безвестности и нищете.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Правo   выступление   губы   история   мадам Густика   тарелка   уродство   цирк   чернокожий   шоу   
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7  комментариев
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3k
SaveUs 55 минут назад
"В Штатах чернокожие в принципе были сами по себе экзотикой". А это точно? Откуда текст?
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5k
Hugo_RnD 6 минут назад
"В Штатах чернокожие в принципе были сами по себе экзотикой." - в смысле?! Их в тридцатые годы было почти 10% от всего населения сша.
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Aqueronte 16 минут назад
Если негр был как вещь то что мешало наклепать десяток таких губошлепов?
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12k
Александр 59 минут назад
Такой себе юмор, с натяжкой...
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799
Lexx Час назад
---Чем крупнее тарелка во рту девушки, тем более завидной невестой она считается.---

Обычной обезьяньей внешности им мало, нужно ещё уродливей сделать.
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8k
Борис Карабанов Час назад
Так вот, откуда пошло выражение "раскатать губы"!
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