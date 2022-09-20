Фото из прошлого. "1929 год"

Автор:
20 сентября 2022 23:25
Фотографии из Советского союза за 1929 год.
1.
Конференция учителей Нердвинского района, август 1929 г.
2.
Первые детские ясли Щелковского хлопчато-бумажного комбината в д. Жеребцы Московской обл., Щелково
3.
Празднование 1 мая 1929 г. в г. Никольск-Уссурийском
4.
I Всесоюзный слет пионеров в Москве
5.
Коллектив сотрудников Вятского отделения Госбанка
7.
Г.П. Руднев в противочумном костюме исследует больного
8.
Осмотр мяса на продовольственном складе. Школа специальной службы Военно-воздушных сил
9.
Режиссер Дзига Вертов, оператор Михаил Кауфман на съемках фильма Фильм: Человек с киноаппаратом
10.
1 мая 1929 года на Октябрьской площади г. Тамбова
11.
Духовой оркестр г. Кузнецка при профклубе
12.
Участники соревнований 1929 года: Александров, Муравьев, Иванов, Ермишкин, Лебедков, Номан и др.
13.
Члены драматического кружка прииска Светлого
14.
2-ое звено 9 авиаэскадрильи 13 авиабригады. Хотунок. СССР, г. Новочеркасск
15.
Коллектив живой газеты "Шторм" при клубе "Водник", постановка КИМ
16.
Краткосрочные курсы Троицкого окр. С.Ф.К.
17.
Рабочие завода «Красное Сормово» в день демонстрации 7 ноября 1929 г.
18.
Демонстрация протеста против выступления китайцев на КВЖД
19.
Бюро Кунгурского окружкома комсомола
20.
Нач-к станции П.Я. Илляшевич с белым медвежонком на руках Бухта Тихая на о. Гукера, Земля Франца-Иосифа
21.
В перерыве между съемками Фильм: Два-Бульди-Два
22.
Рабочие госхоза Элегест знакомятся с новой, никогда не виденной ими сеялкой
23.
Автомобиль "Рено", купленный В.В.Маяковским в 1929 г. в Париже
24.
Эскимоска за выделкой камуса, Анадырь
25.
Челябинский музей местного края
26.
Подвозка каменного угля в город на лошадях.
27.
Первые детясли в Ново-Мариинске, организованные на средства Российского общества Красного Креста
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