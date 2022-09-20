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Фото из прошлого. "1929 год"

Фото из прошлого. "1929 год"

Автор:
20 сентября 2022 23:25
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: 1929   СССР   история   фото   фотографии   
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Фотографии из Советского союза за 1929 год.

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Метки: 1929   СССР   история   фото   фотографии   
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