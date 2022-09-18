И опять наш славный Питер!

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Как бороться с плохим настроением, неурядицами, душевными потрясениями, прожить без которых в наше сложное время просто нереально.
Хотите, я открою Вам маленькую тайну?
Так вот: надо посмотреть котоживопись замечательного художника Владимира Румянцева, а уж заодно и помянуть мастера добрым словом.
Хотите, я открою Вам маленькую тайну?
Так вот: надо посмотреть котоживопись замечательного художника Владимира Румянцева, а уж заодно и помянуть мастера добрым словом.
От его работ Вы получите столько позитива, тихой радости и умиротворения, что жизнь засияет для Вас новыми красками, а от печали и невзгод, осенней хандры и усталости, и след простынет.
Не верите? Тогда посмотрите некоторые из многочисленных работ талантливого художника, автора “кошачьих” акварелей Владимира Дмитриевича Румянцева (21.02.1957г. Череповец - 09.10.2019г. Санкт-Петербург), рисовавшего с 4-летнего возраста.
Серия картин “Петербургские коты” принесла ему мировую известность, став символом великого города.
1. Идиллия
2. Случайная встреча
3. Добрый ангел
4. Господи, это я
5. Хозяин дыма
6. Клубника со сливками
7. Белые ночи
8. Жизнь удалась
9. Ласковое лето
10. Любимец
Не верите? Тогда посмотрите некоторые из многочисленных работ талантливого художника, автора “кошачьих” акварелей Владимира Дмитриевича Румянцева (21.02.1957г. Череповец - 09.10.2019г. Санкт-Петербург), рисовавшего с 4-летнего возраста.
Серия картин “Петербургские коты” принесла ему мировую известность, став символом великого города.
1. Идиллия
2. Случайная встреча
3. Добрый ангел
4. Господи, это я
5. Хозяин дыма
6. Клубника со сливками
7. Белые ночи
8. Жизнь удалась
9. Ласковое лето
10. Любимец
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Работы художника встречаются в музеях России, а также в частных коллекциях США, Швеции, Германии, Великобритании, Финляндии.
Друзья! Я много лет восхищаюсь работами этого человека. В своё время я подарил копию картины “Ласковое лето” близкому родственнику.
А нравятся ли Вам работы мастера? Какая из картин Вам особенно понравилась?
Друзья! Я много лет восхищаюсь работами этого человека. В своё время я подарил копию картины “Ласковое лето” близкому родственнику.
А нравятся ли Вам работы мастера? Какая из картин Вам особенно понравилась?
АНТИФИШКИ
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