И опять наш славный Питер!

От его работ Вы получите столько позитива, тихой радости и умиротворения, что жизнь засияет для Вас новыми красками, а от печали и невзгод, осенней хандры и усталости, и след простынет.

Не верите? Тогда посмотрите некоторые из многочисленных работ талантливого художника, автора “кошачьих” акварелей Владимира Дмитриевича Румянцева (21.02.1957г. Череповец - 09.10.2019г. Санкт-Петербург), рисовавшего с 4-летнего возраста.

Серия картин “Петербургские коты” принесла ему мировую известность, став символом великого города.

1. Идиллия

2. Случайная встреча

3. Добрый ангел

4. Господи, это я

5. Хозяин дыма

6. Клубника со сливками

7. Белые ночи

8. Жизнь удалась

9. Ласковое лето

10. Любимец