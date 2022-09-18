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И опять наш славный Питер!

И опять наш славный Питер!

Автор:
18 сентября 2022 12:54
Метки: Владимир Румянцев   котоживопись   коты   работы мастера   художник   
188
10
Как бороться с плохим настроением, неурядицами, душевными потрясениями, прожить без которых в наше сложное время просто нереально.
Хотите, я открою Вам маленькую тайну?
Так вот: надо посмотреть котоживопись замечательного художника Владимира Румянцева, а уж заодно и помянуть мастера добрым словом.
От его работ Вы получите столько позитива, тихой радости и умиротворения, что жизнь засияет для Вас новыми красками, а от печали и невзгод, осенней хандры и усталости, и след простынет.
Не верите? Тогда посмотрите некоторые из многочисленных работ талантливого художника, автора “кошачьих” акварелей Владимира Дмитриевича Румянцева (21.02.1957г. Череповец - 09.10.2019г. Санкт-Петербург), рисовавшего с 4-летнего возраста.
Серия картин “Петербургские коты” принесла ему мировую известность, став символом великого города.
1. Идиллия
2. Случайная встреча
3. Добрый ангел
4. Господи, это я
5. Хозяин дыма
6. Клубника со сливками
7. Белые ночи
8. Жизнь удалась
9. Ласковое лето
10. Любимец
×
×
Работы художника встречаются в музеях России, а также в частных коллекциях США, Швеции, Германии, Великобритании, Финляндии.
Друзья! Я много лет восхищаюсь работами этого человека. В своё время я подарил копию картины “Ласковое лето” близкому родственнику.
А нравятся ли Вам работы мастера? Какая из картин Вам особенно понравилась?

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32k
Альтист Данилов 2 часа назад
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Виктор Глущенко Час назад
Картины прикольные . но у меня вопрос - что он курил ?
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882
ChePaev 2 часа назад
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