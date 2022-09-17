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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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3.
Группа «Metallica» в Москве, сентябрь 1991 года.
28 сентября 1991 года на поле аэродрома Тушино в Москве состоялся международный фестиваль «Монстры рока» с участием AC/DC, Metallica, Pantera и Black Crowes. Советский Союз представляла метал-группа «Э.С.Т.». По разным оценкам фестиваль посетило около полумиллиона человек.
28 сентября 1991 года на поле аэродрома Тушино в Москве состоялся международный фестиваль «Монстры рока» с участием AC/DC, Metallica, Pantera и Black Crowes. Советский Союз представляла метал-группа «Э.С.Т.». По разным оценкам фестиваль посетило около полумиллиона человек.
4.
Из интервью с организатором рок-фестиваля Борисом Зосимовым:
Вы будете смеяться, но помог мне во многих вопросах Юрий Владимирович Никулин. Когда мне нужно было попасть к тогда еще вице-мэру Лужкову с идеей концерта, надо мной все потешались и говорили «На ваших рокеров придет человек 100». Я пошел к Юрию Владимировичу, зная, что он находится в хороших отношениях с Лужковым, и повел его на эту встречу. Никулин вступился «Дайте молодежи повеселиться». Лужков мне сказал: «Борь, я гарантирую, что больше 200 человек там не будет», на что я ответил «А я гарантирую, что там будет больше 100 тысяч человек!».
Вы будете смеяться, но помог мне во многих вопросах Юрий Владимирович Никулин. Когда мне нужно было попасть к тогда еще вице-мэру Лужкову с идеей концерта, надо мной все потешались и говорили «На ваших рокеров придет человек 100». Я пошел к Юрию Владимировичу, зная, что он находится в хороших отношениях с Лужковым, и повел его на эту встречу. Никулин вступился «Дайте молодежи повеселиться». Лужков мне сказал: «Борь, я гарантирую, что больше 200 человек там не будет», на что я ответил «А я гарантирую, что там будет больше 100 тысяч человек!».
5.
Юрий Соломин С Королевой Великобритании Елизаветой II. Москва, 1994 год.
В 1994 году актёр познакомился с английской королевой Елизаветой II во время её визита в Малый театр. Британская венценосная особа вернулась в холодный Альбион с палехской шкатулкой. Когда Соломин вручал подарок королеве, её старый придворный на чистом русском спросил его, откуда он узнал, что королева коллекционирует шкатулки. Однако Соломин признался, что просто хотел подарить что-то на память.
Спустя некоторое время в театр была доставлена официальная фотография Елизаветы II с её автографом. Сегодня она украшает кабинет Юрия Соломина.
В 1994 году актёр познакомился с английской королевой Елизаветой II во время её визита в Малый театр. Британская венценосная особа вернулась в холодный Альбион с палехской шкатулкой. Когда Соломин вручал подарок королеве, её старый придворный на чистом русском спросил его, откуда он узнал, что королева коллекционирует шкатулки. Однако Соломин признался, что просто хотел подарить что-то на память.
Спустя некоторое время в театр была доставлена официальная фотография Елизаветы II с её автографом. Сегодня она украшает кабинет Юрия Соломина.
7.
Диего Марадона в Москве. Ноябрь, 1990 год.
В Москве Диего был за 18 часов до матча "Спартак" – "Наполи" (в 23:00, матч – в 17:00). В 00:40 он заселился в отель «Савой» и первым делом попросил принести в его номер какой-нибудь ужин. Сотрудники отеля ничем не могли помочь, потому что кухня давно не работала.
Марадона сильно расстроился, но в качестве компенсации ему предложили посмотреть на ночную Москву и спокойно пройтись по пустым улицам. Диего не сиделось на месте, так что он согласился и в 02:10 в сопровождении милицейской машины выехал к Красной площади, которая была закрыта перед демонстрацией 7 ноября.
Это не могло остановить Марадону. Он очень хотел оказаться в центре Красной площади, несмотря на все строгости режима безопасности. Знакомые Диего предлагали милиционерам сигареты Marlboro и Gauloises, те с удовольствием угощались, но как только речь заходила о быстром осмотре площади – все говорили только «нет».
После очередного отказа рядом с Марадоной появился журналист Карло Альвино – оказалось, что он следил за аргентинцем от самого отеля.
«Мы ехали на безопасном расстоянии от машины Марадоны и поначалу я просил оператора не включать камеру, чтобы не привлекать к нам никакого внимания. У Красной площади мы все-таки начали снимать, и Марадона заметил яркий свет. Тогда я вышел и сказал про полицейского: «Интересно, он понял, что только что разговаривал с Марадоной?»Охранник удивленно на меня посмотрел – кажется, он не понял ничего, кроме слова «Марадона», но больше и не требовалось. Надо понимать, что Красная площадь не просто охранялась – проходы были закрыты колючей проволокой. Удивленный охранник быстро отодвинул колючую проволоку, открыл для нас дырку в ней и убедился, что никто лишний на площадь не прошел.
На Красную площадь мы прошли впятером (журналист, оператор, Марадона, его жена Клаудия и один известный фанат «Наполи» ), вокруг не было никого. У меня была возможность снять этот невероятный момент в этой ирреальной атмосфере. Марадона только попросил меня не спрашивать об игре и делился эмоциями. Я это никогда не забуду».
На улице дул очень холодный ветер, и Марадона начал мерзнуть – не спасала даже шуба. В отель компания вернулась в 02:45, но Диего не хотел спать и продолжал развлекаться в лобби-баре. Он общался с сотрудниками отеля, смеялся, пил кофе.
В Москве Диего был за 18 часов до матча "Спартак" – "Наполи" (в 23:00, матч – в 17:00). В 00:40 он заселился в отель «Савой» и первым делом попросил принести в его номер какой-нибудь ужин. Сотрудники отеля ничем не могли помочь, потому что кухня давно не работала.
Марадона сильно расстроился, но в качестве компенсации ему предложили посмотреть на ночную Москву и спокойно пройтись по пустым улицам. Диего не сиделось на месте, так что он согласился и в 02:10 в сопровождении милицейской машины выехал к Красной площади, которая была закрыта перед демонстрацией 7 ноября.
Это не могло остановить Марадону. Он очень хотел оказаться в центре Красной площади, несмотря на все строгости режима безопасности. Знакомые Диего предлагали милиционерам сигареты Marlboro и Gauloises, те с удовольствием угощались, но как только речь заходила о быстром осмотре площади – все говорили только «нет».
После очередного отказа рядом с Марадоной появился журналист Карло Альвино – оказалось, что он следил за аргентинцем от самого отеля.
«Мы ехали на безопасном расстоянии от машины Марадоны и поначалу я просил оператора не включать камеру, чтобы не привлекать к нам никакого внимания. У Красной площади мы все-таки начали снимать, и Марадона заметил яркий свет. Тогда я вышел и сказал про полицейского: «Интересно, он понял, что только что разговаривал с Марадоной?»Охранник удивленно на меня посмотрел – кажется, он не понял ничего, кроме слова «Марадона», но больше и не требовалось. Надо понимать, что Красная площадь не просто охранялась – проходы были закрыты колючей проволокой. Удивленный охранник быстро отодвинул колючую проволоку, открыл для нас дырку в ней и убедился, что никто лишний на площадь не прошел.
На Красную площадь мы прошли впятером (журналист, оператор, Марадона, его жена Клаудия и один известный фанат «Наполи» ), вокруг не было никого. У меня была возможность снять этот невероятный момент в этой ирреальной атмосфере. Марадона только попросил меня не спрашивать об игре и делился эмоциями. Я это никогда не забуду».
На улице дул очень холодный ветер, и Марадона начал мерзнуть – не спасала даже шуба. В отель компания вернулась в 02:45, но Диего не хотел спать и продолжал развлекаться в лобби-баре. Он общался с сотрудниками отеля, смеялся, пил кофе.
9.
Случай на съёмках передачи «Городок»
За всё время своих переоблачений актёру Юрию Стоянову удалось понравиться мужчине. Случай произошёл во время съёмок скрытой камерой для рубрики Приколы нашего городка. «Я играл продавщицу в магазине, и меня ещё можно было загримировать так, чтобы не очень узнали. И какой-то дед начал меня клеить. Очень мило так, по-гусарски, как в 19 веке. Потом я ушёл на три минуты, сказал, что вернусь. Он сбегал, купил цветы, вернулся с цветами. И я уже вышел как мужчина. Он говорит: Мне Люду можно? Я говорю: Я Люда. А он так посмотрел на меня и говорит: Что ж вы, ребята, делаете? Ты что думаешь, я тебя клеил? У меня жена умерла не так давно. Ты так на неё был похож, когда играл эту женщину».
За всё время своих переоблачений актёру Юрию Стоянову удалось понравиться мужчине. Случай произошёл во время съёмок скрытой камерой для рубрики Приколы нашего городка. «Я играл продавщицу в магазине, и меня ещё можно было загримировать так, чтобы не очень узнали. И какой-то дед начал меня клеить. Очень мило так, по-гусарски, как в 19 веке. Потом я ушёл на три минуты, сказал, что вернусь. Он сбегал, купил цветы, вернулся с цветами. И я уже вышел как мужчина. Он говорит: Мне Люду можно? Я говорю: Я Люда. А он так посмотрел на меня и говорит: Что ж вы, ребята, делаете? Ты что думаешь, я тебя клеил? У меня жена умерла не так давно. Ты так на неё был похож, когда играл эту женщину».
17.
Рынок в Лужниках ("Лужа")
Еще один крупный вещевой рынок открылся в 1992 году на территории спорткомплекса "Лужники" на площади перед главной спортивной ареной страны. Спортивный комплекс в тот момент нуждался в реконструкции, и доходы от аренды планировалось пустить для финансирования затрат.
Тысячи палаток и контейнеров окружили памятник вождю революции, который молчаливо наблюдал за происходящим. На "Луже" можно было купить все, что угодно - от дубленок и курток до аудио- видеотехники и продуктов.
Рынок был закрыт в 2011 году после крупного пожара на складах, которые располагались под Третьим транспортным кольцом, и повлекли деформацию эстакады.
Перед Чемпионатом мира-2018 была проведена масштабная реконструкция комплекса.
Еще один крупный вещевой рынок открылся в 1992 году на территории спорткомплекса "Лужники" на площади перед главной спортивной ареной страны. Спортивный комплекс в тот момент нуждался в реконструкции, и доходы от аренды планировалось пустить для финансирования затрат.
Тысячи палаток и контейнеров окружили памятник вождю революции, который молчаливо наблюдал за происходящим. На "Луже" можно было купить все, что угодно - от дубленок и курток до аудио- видеотехники и продуктов.
Рынок был закрыт в 2011 году после крупного пожара на складах, которые располагались под Третьим транспортным кольцом, и повлекли деформацию эстакады.
Перед Чемпионатом мира-2018 была проведена масштабная реконструкция комплекса.
19.
В 90-е даже за пиратские аудио и видео надо было платить.
Рынок у ДК Горбунова ("Горбушка")
История рынка начинается с 1987 года, когда в ДК Горбунова в районе метро Багратионовская возник клуб меломанов, которые обменивались и продавали записи.
В 90-е с увеличением ассортимента продукции торговые ряды распространились на аллеи Филевского парка недалеко от дома культуры, так и возникло одно из самых культовых мест реализации пиратских аудио- и видеокассет и дисков. В выходные на рынок съезжались не только москвичи, но и жители России, чтобы прикупить диски любимых певцов, новинки западных фильмов и "клубничку" из-под полы. В 90-е существовал даже хит-парад "Горбушки", не уступавший в популярности музыкальным чартам на ТВ и радио.
В 2001 году рынок под открытым небом закрылся, однако многие продавцы переехали в корпуса бывшего телевизионного завода "Рубин" неподалеку и стал работать как ТЦ "Горбушкин двор".
Рынок у ДК Горбунова ("Горбушка")
История рынка начинается с 1987 года, когда в ДК Горбунова в районе метро Багратионовская возник клуб меломанов, которые обменивались и продавали записи.
В 90-е с увеличением ассортимента продукции торговые ряды распространились на аллеи Филевского парка недалеко от дома культуры, так и возникло одно из самых культовых мест реализации пиратских аудио- и видеокассет и дисков. В выходные на рынок съезжались не только москвичи, но и жители России, чтобы прикупить диски любимых певцов, новинки западных фильмов и "клубничку" из-под полы. В 90-е существовал даже хит-парад "Горбушки", не уступавший в популярности музыкальным чартам на ТВ и радио.
В 2001 году рынок под открытым небом закрылся, однако многие продавцы переехали в корпуса бывшего телевизионного завода "Рубин" неподалеку и стал работать как ТЦ "Горбушкин двор".
21.
Франческа Романа Ривелли - настоящая итальянка: сексуальная, роскошная, знойная. И весь мир ее знает под именем Орнелла Мути.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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