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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
17 сентября 2022 21:35
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
703
22
Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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Источник:

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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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4  комментария
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4k
Гур Полчаса назад
Пойду против системы: Мути клёвая.
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Андрей Крылов 8 минут назад
И что тут интересного? Вот, вроде моя молодость, но кроме как блевать на всё это других эмоций нет.
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4ijik 55 минут назад
Традиционно спасибо!
А Салтыкова всегда клёвая!
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emporio_ss Час назад
Ссылка coub.com
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