7.

Диего Марадона в Москве. Ноябрь, 1990 год.



В Москве Диего был за 18 часов до матча "Спартак" – "Наполи" (в 23:00, матч – в 17:00). В 00:40 он заселился в отель «Савой» и первым делом попросил принести в его номер какой-нибудь ужин. Сотрудники отеля ничем не могли помочь, потому что кухня давно не работала.



Марадона сильно расстроился, но в качестве компенсации ему предложили посмотреть на ночную Москву и спокойно пройтись по пустым улицам. Диего не сиделось на месте, так что он согласился и в 02:10 в сопровождении милицейской машины выехал к Красной площади, которая была закрыта перед демонстрацией 7 ноября.



Это не могло остановить Марадону. Он очень хотел оказаться в центре Красной площади, несмотря на все строгости режима безопасности. Знакомые Диего предлагали милиционерам сигареты Marlboro и Gauloises, те с удовольствием угощались, но как только речь заходила о быстром осмотре площади – все говорили только «нет».



После очередного отказа рядом с Марадоной появился журналист Карло Альвино – оказалось, что он следил за аргентинцем от самого отеля.



«Мы ехали на безопасном расстоянии от машины Марадоны и поначалу я просил оператора не включать камеру, чтобы не привлекать к нам никакого внимания. У Красной площади мы все-таки начали снимать, и Марадона заметил яркий свет. Тогда я вышел и сказал про полицейского: «Интересно, он понял, что только что разговаривал с Марадоной?»Охранник удивленно на меня посмотрел – кажется, он не понял ничего, кроме слова «Марадона», но больше и не требовалось. Надо понимать, что Красная площадь не просто охранялась – проходы были закрыты колючей проволокой. Удивленный охранник быстро отодвинул колючую проволоку, открыл для нас дырку в ней и убедился, что никто лишний на площадь не прошел.



На Красную площадь мы прошли впятером (журналист, оператор, Марадона, его жена Клаудия и один известный фанат «Наполи» ), вокруг не было никого. У меня была возможность снять этот невероятный момент в этой ирреальной атмосфере. Марадона только попросил меня не спрашивать об игре и делился эмоциями. Я это никогда не забуду».



На улице дул очень холодный ветер, и Марадона начал мерзнуть – не спасала даже шуба. В отель компания вернулась в 02:45, но Диего не хотел спать и продолжал развлекаться в лобби-баре. Он общался с сотрудниками отеля, смеялся, пил кофе.