Про съёмки «Иван Васильевич меняет профессию»

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А Вы знали, что кинокартина «Иван Васильевич меняет профессию», снятая в 1973 году по мотивам книги Михаила Булгакова, имеет самый высокий рейтинг среди советских кинолент? Режиссер Леонид Гайдай снял этот фильм в лучших традициях эксцентрической комедии.
Благодаря данной комедии свет увидела замечательная песня «Звенит январская вьюга», с которой, можно сказать, и начинается увлекательная история Шурика. Эта чрезвычайно яркая композиция, которая до сих пор звучит очень современно и не теряет своей популярности. Ее зачастую можно услышать на радио или по телевизору.
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Это песня была написана композитором Александром Зацепиным совместно с поэтом Леонидом Дербенёвым. И если с созданием музыки особых проблем не возникло, то автору текста пришлось сильно потрудиться, чтобы реализовать задумку режиссера.
Не передать словами, насколько солнечно и позитивно спела Зина перед режиссёром Якиным. Стоит отметить, что для записи этой сцены был специально организован выезд в Ялту.
Не передать словами, насколько солнечно и позитивно спела Зина перед режиссёром Якиным. Стоит отметить, что для записи этой сцены был специально организован выезд в Ялту.
Первоначально песню исполнила София Ротору. Но когда запись наложили на кадры идущей вдоль моря Натальи Селезневой, стало понятно, что низкий голос Ротару совсем не вяжется с высоким голосом артистки. После долгих поисков нашли исполнительницу с шикарным сопрано – Нину Бродскую. Она и исполняет два из трех куплетов, вошедших в фильм «Иван Васильевич меняет профессию».
Кроме того, в фильме присутствует песня Владимира Высоцкого, который с радостью согласился записать совершенно новую композицию для комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Его голос начинает звучать из катушечного переносного импортного магнитофона в тот самый момент, когда царь случайно на него садится и включает воспроизведение. Впоследствии эта песня была выпущена под названием «Вариация на цыганские темы» («Поговори хоть ты со мной…»).
Но не только песни запомнились советскому зрителю. Многие женщины того времени с завистью смотрели на наряды Натальи Селезневой, которая сыграла весьма самобытную Зиночку.
Но не только песни запомнились советскому зрителю. Многие женщины того времени с завистью смотрели на наряды Натальи Селезневой, которая сыграла весьма самобытную Зиночку.
Как будто из параллельной вселенной Зиночка в очень эффектном розовом платье появляется в квартире Шурика (Александр Демьяненко) с мыслью избежать скандала после того, как скажет, что она собирается развестись и уехать с режиссером Якиным (Михаил Пуговкин) в Гагры.
Когда героиня выходит из лифта, мы видим, что первый слой платья мини в стиле Твигги, а второй слой — миди. Прямые белые линии и окантовка платья делают розовый ансамбль героини предметом зависти многих советских женщин.
После необычной семейной сцены Зиночка надевает в дорогу элегантный белый брючный костюм. Этот наряд в то время на несколько десятилетий опережал моду страны Советов. Пояс с золотой пряжкой, выпуклые пуговицы и рукава-пагоды выглядят сверхсовременно для 1973 года.
Многие советские женщины думали, что наряды Зиночки импортного производства, и купить их в стране просто невозможно. А на самом деле все придумал и воплотил в жизнь молодой модельер Слава Зайцев.
Конечно же, комедию полюбили не только за песни и наряды. Практически никого не оставил равнодушным увлекательный сюжет со знакомым героем – Шуриком. Прошло уже почти десять лет с момента волшебной встречи Шурика и «простой девочки Лиды» на советском экране. Шурик превратился в инженера с небольшой сединой, который во время отпуска собирает машину времени, а героиня Селезневой «вся в кино и искусстве».
Конечно же, комедию полюбили не только за песни и наряды. Практически никого не оставил равнодушным увлекательный сюжет со знакомым героем – Шуриком. Прошло уже почти десять лет с момента волшебной встречи Шурика и «простой девочки Лиды» на советском экране. Шурик превратился в инженера с небольшой сединой, который во время отпуска собирает машину времени, а героиня Селезневой «вся в кино и искусстве».
По старой доброй традиции, Гайдаю многое запрещали и заставляли его переснимать многие сцены. Например, сразу запретили съемки в Московском Кремле. Может это было даже к лучшему, поскольку съемки перенесли в Ростов (Ярославская область), где только закончилась реставрация Кремля, и он выглядел, почти как во времена царя Ивана Грозного. И опять же, было меньше надзора за съемочным процессом.
После съемок в Ростове съемочная группа вернулась в Москву, где сразу же получила запрет на продолжение съемок. Один из высокопоставленных чиновников Государственного комитета по кинематографии заявил, что нельзя в советском фильме показывать царя Ивана Грозного идиотом. Убедить тем, что вместо царя бегает домоуправ Бунша, не удалось. Пришлось переделывать так, чтобы царь не казался дураком.
Когда в комиссии услышали, что на допросе царь отвечает на вопрос о своем местожительстве: «Москва – Кремль!» – съемки были запрещены до тех пор, пока не будет переработан текст. И реплика царя была изменена на слово: «Палаты!»
Многим зрителям нравится сцена пира: «Икра чёрная, красная… Да! Заморская икра…, баклажанная!»
На самом деле царь Иван Грозный ел очень мало. Во-первых, он с девства страдал колитом, и переедание приводило к боли в животе на два-три дня.
Во-вторых, царь Иван очень боялся отравления, поэтому его кушанья проходили при малом количестве людей. Каждое блюдо, включая напитки, пробовали не менее трех человек.
Иван Грозный больше всего предпочитал уху из мелкой рыбешки и простые кислые щи.
Во-вторых, царь Иван очень боялся отравления, поэтому его кушанья проходили при малом количестве людей. Каждое блюдо, включая напитки, пробовали не менее трех человек.
Иван Грозный больше всего предпочитал уху из мелкой рыбешки и простые кислые щи.
Во время пира звучит вопрос из уст Буншы – Ивана Грозного: «За чей счет банкет? Кто оплачивать будет?» По сценарию ему отвечают: «Народ, народ, батюшка!» Эту фразу запретили в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», поэтому Жорж Милославский отвечает: «Во всяком случае, не мы!»
Наталье Селезневой за съемки в фильме в кассе выплатили 362 рубля, а вот ее «мужу», Шурику, целых 1663 рубля. Александру Демьяненко должны были выплатить чуть больше, но вспомнили его прогул без уважительной причины, из-за которого пропал целый съемочный день.
Андрей Миронов был первым претендентом на роль Жоржа Милословского, а роль Ивана Васильевича сразу писалась для Юрия Никулина. Однако ни тот, ни другой в фильм не попали.
Андрей Миронов был первым претендентом на роль Жоржа Милословского, а роль Ивана Васильевича сразу писалась для Юрия Никулина. Однако ни тот, ни другой в фильм не попали.
Миронова забраковали, как слишком интеллигентного для роли вора, и заменили его на Леонида Куравлева (получил за съемки в «Иван Васильевич меняет профессию» — 2312 рублей).
А вот Никулин сам отказался, поскольку в это время его цирк уезжал на гастроли в Австралию. И даже обещанный высокий гонорар (от 6 500 до 7 000 рублей) не привлек артиста.
А вот Никулин сам отказался, поскольку в это время его цирк уезжал на гастроли в Австралию. И даже обещанный высокий гонорар (от 6 500 до 7 000 рублей) не привлек артиста.
Вместо Никулина практически две роли Ивана Грозного и домоуправа Ивана Васильевича Буншы сыграл Юрий Яковлев (получил самый высокий гонорар среди артистов – 4 350 рублей).
На роль царицы претендовала Наталья Гундарева, но ее не утвердили. Всем понравилась в этой роли Нина Маслова, хотя в фильме можно заметить, что она практически не поднимает глаз. Это связано с тем, что за несколько дней до съемок она попала в какую-то передрягу, которая окончилась большим синяком под глазом артистки.
На роль царицы претендовала Наталья Гундарева, но ее не утвердили. Всем понравилась в этой роли Нина Маслова, хотя в фильме можно заметить, что она практически не поднимает глаз. Это связано с тем, что за несколько дней до съемок она попала в какую-то передрягу, которая окончилась большим синяком под глазом артистки.
Неожиданной была роль у Михаила Пуговкина – режиссёр Якин, который носил обручальное кольцо, но это ему не мешало соблазнять молодых артисток с обещанием «отвезти в Гагры».
Помните вопрос Ивана Грозного: «Ты пошто боярыню обидел, смерд?!» На него следует какой-то несвязный ответ Якина: «Паки, паки, иже херувимы… Вельми понеже!» Так вот фраза совершенно бестолковая, просто набор церковнославянских слов. Роль Якина была исполнена Пуговкиным на отлично, за что он и получил от киностудии целых 788 рублей.
В Москве снимали сцены звонков из телефонной будки Жоржа Милославского и любовницы Якина (Наталья Кустинская). Кстати, женский голос Куравлева – это голос Натальи.
И конечно же нельзя не отметить роль второго плана замечательной советской актрисы Натальи Крачковской. Она жизненно исполнила роль надоедливой соседки Ульяны Андреевны и по совместительству супруги управдома Бунши.
И конечно же нельзя не отметить роль второго плана замечательной советской актрисы Натальи Крачковской. Она жизненно исполнила роль надоедливой соседки Ульяны Андреевны и по совместительству супруги управдома Бунши.
Крачковскую Леонид Гайдай взял после ее участия в картине «Двенадцать стульев» без каких-либо проб! В дальнейшем Крачковская будет сниматься во всех фильмах режиссера.
Не многие знают про сцену на балконе Шурика, на котором Ульяна Андреевна увидела царя, но подумала, что это ее муж.
Так вот, по сценарию она должна была на высоте пятого этажа перелезть с балкона на балкон и устроить разборки со своим «суженым». И она это сделала несмотря на то, что безумно боялась высоты. И, к большому сожалению, эта сцена не вошла в окончательную версию фильма, поскольку было заметно, что во время трюка оторвался один трос от страховочной строительной люльки и страхующие попали в кадр.
Больше дублей решили не делать.
Так вот, по сценарию она должна была на высоте пятого этажа перелезть с балкона на балкон и устроить разборки со своим «суженым». И она это сделала несмотря на то, что безумно боялась высоты. И, к большому сожалению, эта сцена не вошла в окончательную версию фильма, поскольку было заметно, что во время трюка оторвался один трос от страховочной строительной люльки и страхующие попали в кадр.
Больше дублей решили не делать.
Для съемок финальной сцены, в которой жена Бунши произносит фразу «И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. И меня вылечат» Наталье Крачковской предложили подстричься налысо. Актриса отвергла этот вариант, но тогда костюмерам пришлось соорудить конструкцию из двух париков. На свои волосы Крачковской накладывалась телесного цвета резиновая шапочка с короткой стрижкой. Причем волосы торчали, как снаружи, так и внутри. Этот парик на несколько размеров меньше головы актрисы, поэтому волосы впивались в кожу и доставляли сильную боль и жжение, что даже довело Крачковскую до слез. А сверху был надет еще один парик.
И, конечно же, мы не можем забыть про посла Швеции, которого сатирически сыграл Сергей Филиппов. Такое впечатление, что Филлипов сам придумал свою речь после фильма «Двенадцать стульев», где он, как депутат государственной думы, не ел 6 дней.
По книге Булгакова Жорж Милославский дарит послу Кемскую волость (Часть современной Республики Карелия) и ворует у него за это драгоценности.
А по фильму советский вор проявил государственный ум и все равно забирает драгоценности:
— Ты что, самозванец, казённые земли разбазариваешь?! Так никаких волостей не напасёшься.
А по фильму советский вор проявил государственный ум и все равно забирает драгоценности:
— Ты что, самозванец, казённые земли разбазариваешь?! Так никаких волостей не напасёшься.
Кстати, ответ домоуправа на приветствие шведского посла «Мир! Дружба!» был категорически запрещен советской цензурой. Ну не может Царь (даже если это Бунша) так отвечать иностранцам. Заменили эту фразу на «более нейтральную» — «Гитлер капут!»
Советскую комедию «Иван Васильевич меняет профессию» показывали во многих странах. И часто посла называли просто иностранным, диалог сокращали или меняли до неузнаваемости. Название картины за рубежом было «Иван Грозный: назад в Будущее!»
Советскую комедию «Иван Васильевич меняет профессию» показывали во многих странах. И часто посла называли просто иностранным, диалог сокращали или меняли до неузнаваемости. Название картины за рубежом было «Иван Грозный: назад в Будущее!»
"Интеллигент несчастный! Выучили вас на свою голову — облысели все!"
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