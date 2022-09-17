Про съёмки «Иван Васильевич меняет профессию»

Не многие знают про сцену на балконе Шурика, на котором Ульяна Андреевна увидела царя, но подумала, что это ее муж.

Так вот, по сценарию она должна была на высоте пятого этажа перелезть с балкона на балкон и устроить разборки со своим «суженым». И она это сделала несмотря на то, что безумно боялась высоты. И, к большому сожалению, эта сцена не вошла в окончательную версию фильма, поскольку было заметно, что во время трюка оторвался один трос от страховочной строительной люльки и страхующие попали в кадр.

Больше дублей решили не делать.