Интервью с солдатом, спалившим БТР

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Спаливший несколько лет назад БТР парень рассказал о своей дальнейшей судьбе и штрафе, который ему нужно заплатить.
Известное видео 2016 года с горящим БТР. Ущерб оценили в 28 миллионов рублей
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
Относительно свежее интервью с виновником событий, снятое в 2021 году
Источник:
АНТИФИШКИ
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Надо снабжать необученных солдат только сухим пайком с беспламенным разогревателем!
Тогда российская военная техника ( что боится открытого огня ) будет в полной безопасности!