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Интервью с солдатом, спалившим БТР

Интервью с солдатом, спалившим БТР

Автор:
19 сентября 2022 08:27
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бтр   видео   интервью   люди   солдат   
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Спаливший несколько лет назад БТР парень рассказал о своей дальнейшей судьбе и штрафе, который ему нужно заплатить.

Известное видео 2016 года с горящим БТР. Ущерб оценили в 28 миллионов рублей

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Юмор   бтр   видео   интервью   люди   солдат   
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39  комментариев
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48k
dima423 Час назад
лишнее доказательство того, что все случайности не случайны... как был епанько, так и остался)
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1k
Кактус 4 минуты назад
Его надо на СВО отправить, на ТУ сторону. Отличный диверсант выйдет. Мало того, что технику попалит, так еще и роту разгонит своей читкой)))
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239
Andrew Belaks 6 минут назад
Сжёг БТР и пошёл читать ряпчик.
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33
Сергей Исмаилов 17 минут назад
С таким "творчеством" выплачивать штраф всю жизнь будет. Лучше почку пусть продаст
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−15
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−15
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−15
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−15
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−15
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−15
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−15
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−15
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−15
3k
Kolyaka 19 минут назад
Ссылка youtu.be

Наш хоть огонь смог развести, сало-воины не все автомат на плечо могут закинуть.
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−58
ЛехаЧифирь 22 минуты назад
Но главный вывод в Российской армии не сделали:
Надо снабжать необученных солдат только сухим пайком с беспламенным разогревателем!
Тогда российская военная техника ( что боится открытого огня ) будет в полной безопасности!
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776
Lexx 24 минуты назад
Понаберут в армию идиотов. Он вообще психиатра проходил?
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−58
ЛехаЧифирь Полчаса назад
Часы на правой руке носит - как Владимир Владимирович!
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298
Liberman Полчаса назад
Не, ну тут все понятно. Как он медкомиссию прошел?
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3k
Kolyaka Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
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