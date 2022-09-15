В сибирских деревнях-призраках заметили жизнь

Но недавние экспедиции иркутских и хабаровских ученых по реке Лена показали, что в исчезнувших еще в восьмидесятых деревнях были замечены признаки жизни людей. Например, поселок Федеряшино в Киренском районе стал безлюдным больше 40 лет назад, а сейчас в нем был замечен посаженый огород и работы по восстановлению местной усадьбы.