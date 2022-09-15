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В сибирских деревнях-призраках заметили жизнь

В сибирских деревнях-призраках заметили жизнь

Автор:
15 сентября 2022 22:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   глубинка   деревни   интересно   лена   поселки   природа   сибирь   
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Увы, но российская глубинка находится в ужасном состоянии. И это проблема даже не десятилетий. Огни большого города зовут сельских жителей вот уже больше пятидесяти лет. В Сибири количество исчезнувших населенных пунктов насчитывают десятки, если даже не сотни.

Но недавние экспедиции иркутских и хабаровских ученых по реке Лена показали, что в исчезнувших еще в восьмидесятых деревнях были замечены признаки жизни людей. Например, поселок Федеряшино в Киренском районе стал безлюдным больше 40 лет назад, а сейчас в нем был замечен посаженый огород и работы по восстановлению местной усадьбы.

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«Брошенные поселки, брошенные территории начинают осваиваться заново, осваиваться неформально, не создавая де-юре каких-либо поселений или объектов. Можно говорить о примерно десяти населенных пунктах, где разные формы новой жизни присутствуют», — отметил проректор Иркутского госуниверситета Константин Григоричев.

В некоторых некогда безлюдных поселениях и вовсе были найдены дома, лесопилки и действующий причал. Несмотря на эти признаки присутствия людей, чисто статистически населенный пункт Давыдовов Киренского района безлюден.

Ученые считают, что неформальное заселение опустошенных деревень и поселков дело рук москвичей и жителей Подмосковья, которые на лето уезжают от суеты большого города в безлюдные края с красивой дикой природой.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   глубинка   деревни   интересно   лена   поселки   природа   сибирь   
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1  комментарий
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Олег Квирулянт 12 минут назад
И о чем это было? Просто предположение про дачников? Фтопку такой пост.
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Александр Невский
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