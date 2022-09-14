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Как жили обычные люди в СССР

Как жили обычные люди в СССР

Автор:
14 сентября 2022 21:45
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
558
29
Подборка душевных фото 60-х-80-х годов.
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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12  комментариев
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419
Максим Макашев 9 часов назад
и, что самое интересное, НИКТО стаканы не физдил
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419
Максим Макашев kaboza 8 часов назад
ну "с завода" - эт святое. Недаром же поговорка гласила: НЕСИ С РАБОТЫ КАЖДЫЙ ГВОЗДЬ - ТЫ ЗДЕСЬ ХОЗЯИН, А НЕ ГОСТЬ!
Имелось в виду, что из автоматов газировочных не физдили, а если местные "синяки" и заимствовали для своих нужд, то возвращали
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24k
Сергей Алексеевич 2 часа назад
Эх, молодость. Её не вернёшь. Мне нравилось жить в СССР, мои отец и мать тоже вспоминают те времена с теплотой.
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10k
Клёст 3 часа назад
Фумигатор и файлы на нижней полке.
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416
Seryi_spb Клёст 7 минут назад
Рамки на фотках тоже современные.
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28k
Ashabad 5 часов назад
Что имеем - не храним; потерявши - плачем.
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6k
klop 8 часов назад
Как жили, как жили! По разному жили. Даже городские и деревенские по разному жил и блага у них были разные, не в пользу деревенского.
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8k
JeanLuk 9 часов назад
Комментарий к фото
А почему апельсинные, а не апельсиновые?
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10k
kaboza 9 часов назад
Лица были радостные) по настоящему...
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