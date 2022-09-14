Как жили обычные люди в СССР

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Подборка душевных фото 60-х-80-х годов.
Интересного просмотра!
Интересного просмотра!
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АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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Имелось в виду, что из автоматов газировочных не физдили, а если местные "синяки" и заимствовали для своих нужд, то возвращали
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