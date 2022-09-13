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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
13 сентября 2022 23:42
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
689
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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4  комментария
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18k
Corvus Corax 2 часа назад
Комментарий к фото
Школота.. стекло - жидкость, оно стекает... да, очень медленно, но - факт...
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−1
toreeuj 12 минут назад
237-й гвардейский десантно-штурмовой полк ВС РФ полностью уничтожен !
ПОТАСКУХИ 237 ЗАЛУПУТИНСКОГО ПОЛКА ЗДЕСЬ ЕСТЬ ? ЩА ВАШИХ Е-БАРЕЙ ДОБИВАЮТ ПО ЛЕСАМ ...
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795
Arti 3 часа назад
Ага, носит домой чтоб никто не сп****л
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27k
Андрей Иванов 3 часа назад
Это нищебродский?

Свободу даёт трамвай. Если за ним бежать
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