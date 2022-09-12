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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей

Автор:
12 сентября 2022 11:17
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
2174
23
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.
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Источник:

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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23  комментария
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6k
Roman 2 часа назад
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"догонет" звучит как лозунг для догхантеров.
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!ГЕНнадий 43 секунды назад
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"Сударь, не желаете ли отведать мясного богатыря, БЛИН?"...
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3k
!ГЕНнадий Минуту назад
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И я не успевал - они через час-два пректащали кормёжку..
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3k
!ГЕНнадий 5 минут назад
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так и ответила-бы: А, мне насрать...
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3k
!ГЕНнадий 8 минут назад
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Зря. Была-бы птица с пылу-с жару...
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3k
!ГЕНнадий 12 минут назад
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Интересно - а головную боль у жён - чем лечили?..
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3k
!ГЕНнадий 17 минут назад
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Бидэ?..
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3k
!ГЕНнадий 18 минут назад
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У меня отец выбирал и ел яблоки червивые. На моё ФУ, сказал: Червяк не дурак, невкусное есть не будет...
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32k
ACU900 19 минут назад
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Я так понимаю это какой то обучающий курс. Анекдот:
Девушка пошла на курс готовки еды. Отец ее спрашивает:
- А вам разрешают есть то, что вы приготовили?
Дочь (со слезами в глазах):
- Нас заставляют, папа...
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793
Arti 21 минуту назад
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-"Cударь, не желаете ли отведать мясного богатыря?"
-"Блин"
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22k
Mike Miller Полчаса назад
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А вот это нифига себе так теория!
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793
Arti Полчаса назад
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Перевод требуется експерта
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793
Arti Полчаса назад
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А если совместить?
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10k
*Сергей* 58 минут назад
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Сударь, блин, не желаете ли отведать мясного богатыря?
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33
Ден 58 минут назад
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Зачем солить волос?
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797
Дмитрий Грачёв Час назад
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"Блин, сударь, не желаете ли отведать мясного богатыря?" - так?
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98
topersk Час назад
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или гадость какую-то сделал... Хотя если коллеги гады сами - то это гадостью назвать нельзя ) Восстановление справедливости
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3k
LekS 2 часа назад
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А реально для чего?
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6k
Roman 2 часа назад
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Не знаю что там за курсы, но я сомневаюсь, что в этой рыгаловке десерты готовят сами по заказу. Хорошо, если не приносят вместе с кофе ДО основных блюд.
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22k
Егор 2 часа назад
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Все верно: либо истории надо короче делать, либо на мужиков ориентироваться - они срут дольше.
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АРОН
Всю жизнь работаю врачом
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