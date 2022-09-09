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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей

Автор:
09 сентября 2022 09:27
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1248
34
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.
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Источник:

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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14  комментариев
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3k
Денис 2 часа назад
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Обе дырки рабочие
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1k
Вадик Бондаренко 19 минут назад
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оставление места дтп
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3k
Pijavka 36 минут назад
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"ту, кто разлюбил"... Андрюше с ориентацией бы определиться
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BuG 53 минуты назад
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Взрослой у них нет. Не доживают.
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4k
salim777 55 минут назад
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Лучший совет. А потом она поедет к "московскому мальчику" о котором "все мысли", а он ей даже дверь не откроет. А потом все мужики "сволочи" естественно.
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