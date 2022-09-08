2276
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
×
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- "Пришла, улыбнулась и родила": 15+ полезных отзывов о товарах, услугах и специалистах нашего времени
- Свежие и смешные демотиваторы
- Подборка забавных автомобильных приколов на пятницу
- Показалось: 20+ фото, на которые стоит взглянуть дважды
- "ХВ - ВВ": 15+ жизненных переписок обо всем на свете
Новости партнёров
а иногда бюджет был на день 10 коп, так что хватало только на молочное
УК РФ Статья 134. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста
.... Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, - наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.
....
Примечания. 1. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью первой настоящей статьи, освобождается судом от наказания, если будет установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей (потерпевшим).