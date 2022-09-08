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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
08 сентября 2022 08:31
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2276
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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12  комментариев
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27k
Андрей Иванов 4 часа назад
Слоган английского минздрава, как я понимаю: курево и порево - это очень здорёво
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−12
Thomsen 3 часа назад
№ 14 -
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60k
doker 4 часа назад
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553
Легендарный В-ий 4 часа назад
Комментарий к фото
ну не факт. "шоколадное" помнится мне было довольно фиговым по причине дешевого какао, при этом сливочное было 13 копеек, а шоколадное целых 15)
а иногда бюджет был на день 10 коп, так что хватало только на молочное
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27k
Андрей Иванов 4 часа назад
Облом (читай примечание)

УК РФ Статья 134. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста
.... Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, - наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.
....
Примечания. 1. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частью первой настоящей статьи, освобождается судом от наказания, если будет установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей (потерпевшим).
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27k
Андрей Иванов 4 часа назад
Для этого утверждения нужно почти 100% высшее образование в мире. Хотя бы незаконченное
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