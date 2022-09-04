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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
04 сентября 2022 22:24
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
923
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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19  комментариев
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12k
Cornho 4 часа назад
Блэт, как же бесят эти сюсюканья! "водочка", "рюмочка", картошечка", "грибочки"... А чего не со "слюнечками" на "глазиках"?


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2k
Carex 59 минут назад
И платья.
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1k
MPEG-8 2 часа назад
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6k
Котэ 2 часа назад
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Комментарий удален. Причина: порнография/эротика
6k
60k
doker 3 часа назад
По статистике - пьяный опасен в ближнем бою...

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71k
Viktor 4 часа назад
Какой дебилизм!
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7k
au3 4 часа назад
Брошенных людей нет, а общество где их можно взять есть .... Бабки пилят собаки
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