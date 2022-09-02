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Самые смешные мемы. Выпуск № 38

Самые смешные мемы. Выпуск № 38

Автор:
02 сентября 2022 06:58
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Текст в картинках   Это смешно   Юмор   веселые картинки   
851
20

Самые смешные мемы за день!

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Метки: Мемы   Текст в картинках   Это смешно   Юмор   веселые картинки   
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OldFishkian 3 часа назад
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SerGProS Час назад
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hairov 2 часа назад
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CRustFN 2 часа назад
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CRustFN 2 часа назад
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ACU900 3 часа назад
Анекдот
Картина Васнецова "Богатыри"
Илья Муромец смотрит в даль. Добрыня Никитыч его спрашивает:
- Илюша, что это ты там высматриваешь?
- Я смотрю туда, где хорошо!
Тут Алеша Попович встревает в разговор:
- Так хорошо там, где нас нет!
Илья:
- Я вот и смотрю где вас нет! :)))
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Corrosion Автор поста 3 часа назад
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Corrosion Автор поста 3 часа назад
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Corrosion Автор поста 3 часа назад
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