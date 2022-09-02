Самые смешные мемы. Выпуск № 38

851
20
Источник:
Ссылки по теме:
- 30 мемов ЧМ-2018, которые вас повеселят (если вы не из Германии)
- 37 смешных, милых и занимательных картинок для разгрузки мозга
- Звезды и их двойники: страшные и смешные
- 30+ остроумных фото, которые добавят улыбку в ваш день
- Пейрассол и сроковыжималка: новая подборка каламбуров и лингвошуток
Новости партнёров
Картина Васнецова "Богатыри"
Илья Муромец смотрит в даль. Добрыня Никитыч его спрашивает:
- Илюша, что это ты там высматриваешь?
- Я смотрю туда, где хорошо!
Тут Алеша Попович встревает в разговор:
- Так хорошо там, где нас нет!
Илья:
- Я вот и смотрю где вас нет! :)))