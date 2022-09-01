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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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я тоже мылом тело мою обычным, а что до шампуней - я их никогда не покупал в жизни себе, так сложилось что хватает того что дарят на 23е и 7е мая (день казахстанской армии у нас в казахстане и в чем то считается как аналог 23го февраля)