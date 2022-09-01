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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
01 сентября 2022 23:22
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2902
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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4  комментария
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8k
JeanLuk 8 часов назад
У автора с юмором совсем никак или осень влияет?
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Aleksandr Полчаса назад
Семилетний яблочный сок называется либо "сидр", либо "кальвадос"

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975
Шурман 7 часов назад
Когда мне очень нужен шампунь я использую дегтярное мыло а дальше мне пофиг он по акции или , это мыло отлично следит и за кожей и за носками и трусами и лучше чем любой Ариель . В этот раз мне нужен был шампунь чистая линия но так же пропал как и Боржоми :) чудеса , вот санкции работают а из латышских могу только мадару использовать , скоро и сиберика пропадает .
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