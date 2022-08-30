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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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Бородатая байка.
Муж с женой в спальне. Вдруг на кухне звяканье понятно, кошка на разделочном столе. Что наказуемо. Муж поднимается и бежит на кухню. А это за три комнаты, с поворотом. Жена вдогонку: Поймаешь [мат] суку! Не известно, что подумала тёща но по кухне она заметалась резво.
История требующая продолжения