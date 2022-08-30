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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
30 августа 2022 23:10
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1441
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится.
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12  комментариев
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20k
babuby 4 часа назад
Киянка - одноручный молот! Двуручная киянка, уже на эпик потянет!
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10k
Самка Хорька Час назад

Бородатая байка.
Муж с женой в спальне. Вдруг на кухне звяканье понятно, кошка на разделочном столе. Что наказуемо. Муж поднимается и бежит на кухню. А это за три комнаты, с поворотом. Жена вдогонку: Поймаешь [мат] суку! Не известно, что подумала тёща но по кухне она заметалась резво.
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749
Arti 2 часа назад


История требующая продолжения
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36k
Mamin Sibiriak 3 часа назад
Пёсель по запаху ищет, гдечё списдить.

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27k
Андрей Иванов 3 часа назад
Я тоже так могу
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27k
Андрей Иванов 3 часа назад
А деньги они куда прое.али?
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9k
arhshed 3 часа назад
Комментарий к фото
Блэт, это какая-то мутация? Может последствия чернобыля? Откуда столько фотографий с людьми, у которых жопа спереди?
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