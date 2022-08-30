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Кейтин Стиклс - модель с синдромом кошачьего глаза, которая покорила мир своей необычной внешностью

Кейтин Стиклс - модель с синдромом кошачьего глаза, которая покорила мир своей необычной внешностью

Автор:
30 августа 2022 11:25
Метки: индустрия   кейтин стиклс   мода   модель   ник найт   синдром кошачьего взгляда   фото   фэшн   
2768
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Кейтин Стиклс (Caitin Stickels) - необычная девушка. Ее внешность кто-то может назвать неприглядной, но это не помешало ей стать моделью и актрисой.

У 33-летней Кейтин Стиклс с рождения генетическое заболевание. Называется оно патологией Шмида-Фраккаро, но более простое и известное наименование - синдром кошачьего глаза.


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Патология вызвана наличием лишней хромосомы. Обусловлен этот синдром дефектами лица и тела разной степени. Вызывает антимонголоидный разрез глаз, расщепление нёба, недоразвитость челюсти и другие проблемы со здоровьем. В случай с Кейтин синдром вызвал сколиоз, изменил форму рта и зрачков.


Популярность к девушке после совместной работы с известным фэшн-фотографом Ником Найтом. Он случайно увидел Кейтин в соцсетях. После этого жизнь девушки кардинально поменялась.


Она не только сумела раскрыться как модель, принять себя, но и показать миру, что красота есть во всем. Съемки с Ником открыли ей новые перспективы сотрудничества с такими брендами, как Prada, Dior, Coach и другими.

"Я никогда не мечтала о том, чтобы стать моделью или частью индустрии моды. Я всегда восхищалась ею издалека", - поделилась девушка.

Она и представить не могла, что кто-то увидит в ней нечто прекрасное.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: индустрия   кейтин стиклс   мода   модель   ник найт   синдром кошачьего взгляда   фото   фэшн   
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61  комментарий
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6k
Tim_G 2 часа назад
Чет я них@я не чувствую себя покоренным...

Мир, скажи, что со мной не так?
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83k
parallax Минуту назад
Ну ладно, природа над тобой поиздевалась. Не твоя в этом вина. Но и без того безобразное тело, ещё и татухами дообезобразить - это уже лишка.
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1k
Нюся 8 минут назад
Уродство откровенное. Это именно тот случай, когда пластику делают по медицинским показаниям. Я никогда не пялюсь на улице на уродливых людей. зачем их обижать...Исподтишка могу поглазеть на красивого человека(пол и возраст не важен). Даже красивым взгляды доставляют дискомфорт. Но ставить этот кошмар в глянец...я чего-то не понимаю...мне было неприятно созерцать татуированного урода. За глянец хорошо платят- на операцию хватило бы.
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7k
ишты 8 минут назад
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2k
Dr. Zoidberg 8 минут назад
За то она может "богопротивных зомбей"© играть без грима.
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4k
Нуи Хусим 8 минут назад
Прямо таки "покорила" весь мир!

На ее фоня любая обыкновенная женщина выглядит принцессой!
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239
Alex 16 минут назад
Редкостная страшила
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29k
Кот Баюн 17 минут назад
Совсем ипанулись? Кого она покорила?
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762
ОМ 21 минуту назад
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29k
Е-Лена 23 минуты назад
Ещё бы! Звероподобная внешность. Как раз в русле продвижения новых (или хорошо забытых старых, ОЧЕНЬ старых) "ценностей".
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666
Просто чувак в интернете 24 минуты назад
Нах здесь это говно?
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21k
Mike Miller Полчаса назад
Мода на фриков заходит уже слишком далеко.
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4k
Эль Кукуй Полчаса назад
Она не только сумела раскрыться как модель, принять себя, но и показать миру, что красота есть во всем.....но не в ней. Этот мир сошёл сума, шо там у них за ценности за бугром?))
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
"покорила мир"???
Данунах!!!!!!!!!!!!!
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10k
Dmitry Полчаса назад
Европейский мир и его ценности: бородатые женщины и уродства. Со средневековья у них ничего не поменялось.
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13k
Бляяяястяще! 37 минут назад
Покорила весь мир?

Первый раз вижу. И лучше бы не видел.
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956
олег 37 минут назад
покоряла всех насильно,наверное.
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4k
Евгений Д 43 минуты назад
Бедная девушка. Здорово конечно, что она нашла себя, в этой ситуации ее вины то нет, природа подкачала. Но у меня такое чувство, что ее внешний вид стал для кого то товаром. Это напоминает цирки уродцев которые ранее были очень распространены в гейропе, деньги гребли лопатой и организаторы и участники этих цирков уродцев (люди с физическими отклонениями) были обеспеченными людьми.
И интересно- у нее тату для того чтобы еще более внимания на себя обращать ??
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6k
Slowly 46 минут назад
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111
Чистый бес 47 минут назад
Искать в "высокой моде" красоту - как в профессиональном спорте здоровье
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730
Ирина Ласовская 48 минут назад
С незапамятных времен зарабатывали на уродах, показывая в цирках... даже специально их делали - *Человек, который смеется* В.Гюго. Так, что в принципе ничего нового.
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