Кейтин Стиклс - модель с синдромом кошачьего глаза, которая покорила мир своей необычной внешностью

Кейтин Стиклс (Caitin Stickels) - необычная девушка. Ее внешность кто-то может назвать неприглядной, но это не помешало ей стать моделью и актрисой.
У 33-летней Кейтин Стиклс с рождения генетическое заболевание. Называется оно патологией Шмида-Фраккаро, но более простое и известное наименование - синдром кошачьего глаза.
Популярность к девушке после совместной работы с известным фэшн-фотографом Ником Найтом. Он случайно увидел Кейтин в соцсетях. После этого жизнь девушки кардинально поменялась.
Она не только сумела раскрыться как модель, принять себя, но и показать миру, что красота есть во всем. Съемки с Ником открыли ей новые перспективы сотрудничества с такими брендами, как Prada, Dior, Coach и другими.
"Я никогда не мечтала о том, чтобы стать моделью или частью индустрии моды. Я всегда восхищалась ею издалека", - поделилась девушка.
Она и представить не могла, что кто-то увидит в ней нечто прекрасное.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Мир, скажи, что со мной не так?
На ее фоня любая обыкновенная женщина выглядит принцессой!
Данунах!!!!!!!!!!!!!
Первый раз вижу. И лучше бы не видел.
И интересно- у нее тату для того чтобы еще более внимания на себя обращать ??