Не бойтесь, он всегда будет с нами!

Все трюки Кантемиров выполнил сам, а вот Лев Константинович карате не владел, и в боевых сценах его заменял дублёр. И иногда это было заметно (дублёра снимали сбоку и со спины, лица видно не было, он был того же роста, но комплекция у него немного другая).



« — Мухтарбек, как Вас пригласили на роль Рустама в фильме «Не бойся, я с тобой!»?

— Юлий Гусман в театре музкомедии ставил спектакль «Человек из Ламанчи», там нужно было метать ножи, кидать лассо, владеть карате, а никто этого не умел. И тут ему рассказали обо мне. Гусман пришёл и предложил сняться в кино в главной роли, к тому времени я много снимался в кино, но в качестве каскадёра. Я боялся, что главную роль просто не потяну, но тот оставался непреклонен: «У тебя всё получится!» Я познакомился со сценарием. Гусман спросил: «С кем ты хочешь играть, кого видишь в роли Сан Саныча?» Я, не задумываясь, ответил: «Лёва Дуров, с которым я был знаком с 1956 года». Гусман же планировал сначала Николая Караченцова, Ролана Быкова, а Дуров был у него лишь третьим претендентом. В итоге, как мне кажется, получился очень тёплый, светлый фильм.

— Значит, вы уже до этого фильма были знакомы с Дуровым...

— Эта старая история. В конце 1955 года я служил в армии, на Комсомольском проспекте, где тогда были Хамовнические казармы и манеж. Перед Новым годом к моему командиру пришёл некий парень и говорит: «Тут у вас Кантемиров служит, познакомьте меня с ним, пожалуйста...» Ну, меня вызвали, он представился как Лев Дуров и рассказал, что в парке Горького у них намечаются детские новогодние представления, но нужен человек, который умеет ездить на лошади и сможет произнести несложный текст... Так мы и познакомились, и до сих пор дружим. Пару лет назад мне позвонил приятель и сказал: «Скорей включай телевизор, Дуров интервью даёт, и о тебе такие вещи говорит!» Пока я добрался до телевизора, уже всё закончилось, но я набрал номер Дурова: «Привет, ты что там на всю страну обо мне рассказываешь?» А он: «Вот я тебе пришлю кассету, сам увидишь!» Потом, пока кассету смотрел, я аж покраснел весь: я и добрый, и умный, и талантливый... Перезвонил и говорю: «Лёвушка, ну так же нельзя — я у тебя какой-то уж слишком хороший получился...». На что он мне отвечает: «Миша, а о тебе иначе нельзя!» Прекрасный человек!» (из интервью М. Кантемирова Вугару Иманову, портал Trend Life, Баку, 2013).