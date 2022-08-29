Не бойтесь, он всегда будет с нами!

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5 лет назад не стало Мухтарбека Кантемирова
Советский артист цирка и кино, каскадёр, создатель конного театра, президент Федерации боевого метания Мухтарбек Алибекович Кантемиров родился 18 февраля 1934 года в Воронеже, в осетинской семье профессиональных цирковых наездников, был младшим из 3-х сыновей. Отец — Али-Бек Кантемиров (1882-1975) профессиональный цирковой наездник, родоначальник знаменитой династии, создавший первый в России конный цирк «Джигиты Осетии» («Али-Бек»), мать — Мариам Кантемирова (Цирихова), старшие братья: Хасанбек Кантемиров (1924-2007), Ирбек Кантемиров (1928-2000).
Когда началась Великая Отечественная, Кантемировы переехали в Осетию, во Владикавказ, где Мухтарбек пошёл в школу. А Хасанбек, которому было неполных 17 лет, с начала войны ушёл добровольцем — учился в Краснодарском пулемётно-миномётном училище и мечтал о боях, рвался на фронт. До войны он успел закончить только 5 классов, но на одни пятёрки. Зато после войны — 2 института: физкультуры — и ГИТИС заочно.
Мухтарбек с детства обладал великолепными внешними данными и отличался отменной физической подготовкой. С 1945 года он работал профессиональным цирковым наездником в семейном шоу. Тогда у Кантемировых было всего 2 лошади (остальных реквизировали для фронта). Отец сделал манеж и учил вместе со средним сыном местных мальчишек выездке.
Потом начались гастрольные поездки. Так 12-летний мальчика Миша (как его называла мама) стал настоящим цирковым. Тула, Харьков, Москва, Ульяновск... В 1947 году вернулся брат Хасанбек и присоединился к шоу.
Мухтарбек с детства обладал великолепными внешними данными и отличался отменной физической подготовкой. С 1945 года он работал профессиональным цирковым наездником в семейном шоу. Тогда у Кантемировых было всего 2 лошади (остальных реквизировали для фронта). Отец сделал манеж и учил вместе со средним сыном местных мальчишек выездке.
Потом начались гастрольные поездки. Так 12-летний мальчика Миша (как его называла мама) стал настоящим цирковым. Тула, Харьков, Москва, Ульяновск... В 1947 году вернулся брат Хасанбек и присоединился к шоу.
Только они отстроили аттракцион и вошли в ритм, как Кантемировых потребовали «на самый верх» — в СССР затеяли снимать вестерн: товарищ Сталин увидел кино про ковбоев и задался вопросом, отчего в советской стране нет кинокартин «люди-лошади». «Нет — так будет», — отрапортовали киноначальники и стали искать суперпрофессионалов конных трюков для будущей картины режиссёра Константина Юдина «Смелые люди» (1950). И Алибеку Тузаровичу позвонили из Министерства культуры. Выбора ему тогда не оставили, но и самого Алибека захватила сложная задачка. Прямо с ленинградских гастролей труппа отправилась на Северный Кавказ.
Там, на Терском конном заводе Алибек выбрал лучших лошадей — сам С.М. Будённый разрешил брать любую. Картина едва ли не на 1/4 состояла из конных трюков и Кантемиров-старший самолично разработал их все. И, главное, знаменитую подсечку — переворот лошади через голову вместе с всадником. Ту самую подсечку, без которой немыслимы уже все следующие советские «истерны». Все конные трюки в фильме исполнил Ирбек, до того похожий фигурой на исполнителя главной роли Сергея Гурзо, что даже костюмы не требовали подгонки. Кстати, Кантемиров-средний дебютировал на арене в 6 (!) лет, заменяя заболевшего старшего брата.
Договор с наездниками разрешал загубить в трюковых экспериментах 7-8 лошадей, но Кантемировы сберегли всех — ни единой травмы лошади не получили! Будённый был в восторге.
Договор с наездниками разрешал загубить в трюковых экспериментах 7-8 лошадей, но Кантемировы сберегли всех — ни единой травмы лошади не получили! Будённый был в восторге.
Вместе с Семёном Михайловичем восхищался и весь советский народ. Аншлаги в кинотеатрах, аншлаги в цирке — на афишах так и писали, что Кантемировы снимались в «Смелых людях». Потом будет ещё 50 с лишком фильмов, крепко стоящих на трюках Алибека и его сыновей, и снятых при их участии: от «Заставы в горах» до «Неуловимых мстителей».
А в конце 1960-х гг. на манеж с отцом и дедом на полном скаку вылетело уже 3-е поколение Кантемировых — дети Хасанбека: Каджана, Алибек-младший и Анатолий.
Естественно, и Мухтарбек также прекрасно разбирался в лошадях, тонко их чувствовал и трепетно к ним относился. Прекрасная координация движений позволила ему в совершенстве освоить многие подвиды конного жанра. Атлетически сложенный, мужественно красивый, сумевший превратить исполнение любого трюка джигитовки в апофеоз актёрского мастерства, он стал настоящей звездой труппы «Али-Бек». Солистом, которому подвластны самые сложные и рискованные трюки: будь то вольтижировка, жокейская работа, гротеск и др. Его «курс», искромётные с места впрыжки в седло и филигранное владение оружием поражали мастеров и профессионалов.
Естественно, и Мухтарбек также прекрасно разбирался в лошадях, тонко их чувствовал и трепетно к ним относился. Прекрасная координация движений позволила ему в совершенстве освоить многие подвиды конного жанра. Атлетически сложенный, мужественно красивый, сумевший превратить исполнение любого трюка джигитовки в апофеоз актёрского мастерства, он стал настоящей звездой труппы «Али-Бек». Солистом, которому подвластны самые сложные и рискованные трюки: будь то вольтижировка, жокейская работа, гротеск и др. Его «курс», искромётные с места впрыжки в седло и филигранное владение оружием поражали мастеров и профессионалов.
Но в 1979 году Мухтарбек из цирка ушёл — стал участвовать в постановке кинотрюков, возглавив группу каскадёров Госкино. Внимание кинематографистов привлекли его незаурядные актёрские способности, яркая индивидуальность и успешные роли в цирковых спектаклях («Карнавал на Кубе», «Руслан и Людмила» и др.).
Фильмы с его участием ценны уже тем, что открывают яркость и многогранность таланта актёра молодому поколению, лишённому возможности видеть его вживую на цирковой арене.
А в 1981 году на экраны вышел звёздный фильм режиссёра Юлия Гусмана «Не бойся, я с тобой!», в которой Кантемиров исполнил одну из главных ролей в фильме, и, как оказалось, в своей жизни — Рустама.
Фильмы с его участием ценны уже тем, что открывают яркость и многогранность таланта актёра молодому поколению, лишённому возможности видеть его вживую на цирковой арене.
А в 1981 году на экраны вышел звёздный фильм режиссёра Юлия Гусмана «Не бойся, я с тобой!», в которой Кантемиров исполнил одну из главных ролей в фильме, и, как оказалось, в своей жизни — Рустама.
Начало XX века, Российская империя. Артисты цирка Рустам и Сан Саныч (Лев Дуров), приезжают на родину Рустама — на территорию нынешнего Азербайджана. Помимо своей воли втянутые в любовную историю певца Теймура (Полад Бюль-Бюль оглы) и дочери Фарзали-бека Телли (Гамида Омарова), они помогают им обмануть жадного отца девушки.
Картина эта стала тогда культовой для советских подростков, в основном из-за множества эпизодов, где демонстрировались восточные боевые искусства, в то время мало известные в СССР — по замыслу режиссёра, рукопашный бой в фильме — карате, изученное Сан Санычем где-то на Востоке.
Кстати, на роль Сан Саныча у Гусмана было 3 претендента: Николай Караченцов, Ролан Быков и Лев Дуров. И на вопрос режиссёра, кого из этих троих Мухтарбек видит в роли своего партнёра, тот, не задумываясь, назвал Дурова.
Кстати, на роль Сан Саныча у Гусмана было 3 претендента: Николай Караченцов, Ролан Быков и Лев Дуров. И на вопрос режиссёра, кого из этих троих Мухтарбек видит в роли своего партнёра, тот, не задумываясь, назвал Дурова.
Все трюки Кантемиров выполнил сам, а вот Лев Константинович карате не владел, и в боевых сценах его заменял дублёр. И иногда это было заметно (дублёра снимали сбоку и со спины, лица видно не было, он был того же роста, но комплекция у него немного другая).
« — Мухтарбек, как Вас пригласили на роль Рустама в фильме «Не бойся, я с тобой!»?
— Юлий Гусман в театре музкомедии ставил спектакль «Человек из Ламанчи», там нужно было метать ножи, кидать лассо, владеть карате, а никто этого не умел. И тут ему рассказали обо мне. Гусман пришёл и предложил сняться в кино в главной роли, к тому времени я много снимался в кино, но в качестве каскадёра. Я боялся, что главную роль просто не потяну, но тот оставался непреклонен: «У тебя всё получится!» Я познакомился со сценарием. Гусман спросил: «С кем ты хочешь играть, кого видишь в роли Сан Саныча?» Я, не задумываясь, ответил: «Лёва Дуров, с которым я был знаком с 1956 года». Гусман же планировал сначала Николая Караченцова, Ролана Быкова, а Дуров был у него лишь третьим претендентом. В итоге, как мне кажется, получился очень тёплый, светлый фильм.
— Значит, вы уже до этого фильма были знакомы с Дуровым...
— Эта старая история. В конце 1955 года я служил в армии, на Комсомольском проспекте, где тогда были Хамовнические казармы и манеж. Перед Новым годом к моему командиру пришёл некий парень и говорит: «Тут у вас Кантемиров служит, познакомьте меня с ним, пожалуйста...» Ну, меня вызвали, он представился как Лев Дуров и рассказал, что в парке Горького у них намечаются детские новогодние представления, но нужен человек, который умеет ездить на лошади и сможет произнести несложный текст... Так мы и познакомились, и до сих пор дружим. Пару лет назад мне позвонил приятель и сказал: «Скорей включай телевизор, Дуров интервью даёт, и о тебе такие вещи говорит!» Пока я добрался до телевизора, уже всё закончилось, но я набрал номер Дурова: «Привет, ты что там на всю страну обо мне рассказываешь?» А он: «Вот я тебе пришлю кассету, сам увидишь!» Потом, пока кассету смотрел, я аж покраснел весь: я и добрый, и умный, и талантливый... Перезвонил и говорю: «Лёвушка, ну так же нельзя — я у тебя какой-то уж слишком хороший получился...». На что он мне отвечает: «Миша, а о тебе иначе нельзя!» Прекрасный человек!» (из интервью М. Кантемирова Вугару Иманову, портал Trend Life, Баку, 2013).
« — Мухтарбек, как Вас пригласили на роль Рустама в фильме «Не бойся, я с тобой!»?
— Юлий Гусман в театре музкомедии ставил спектакль «Человек из Ламанчи», там нужно было метать ножи, кидать лассо, владеть карате, а никто этого не умел. И тут ему рассказали обо мне. Гусман пришёл и предложил сняться в кино в главной роли, к тому времени я много снимался в кино, но в качестве каскадёра. Я боялся, что главную роль просто не потяну, но тот оставался непреклонен: «У тебя всё получится!» Я познакомился со сценарием. Гусман спросил: «С кем ты хочешь играть, кого видишь в роли Сан Саныча?» Я, не задумываясь, ответил: «Лёва Дуров, с которым я был знаком с 1956 года». Гусман же планировал сначала Николая Караченцова, Ролана Быкова, а Дуров был у него лишь третьим претендентом. В итоге, как мне кажется, получился очень тёплый, светлый фильм.
— Значит, вы уже до этого фильма были знакомы с Дуровым...
— Эта старая история. В конце 1955 года я служил в армии, на Комсомольском проспекте, где тогда были Хамовнические казармы и манеж. Перед Новым годом к моему командиру пришёл некий парень и говорит: «Тут у вас Кантемиров служит, познакомьте меня с ним, пожалуйста...» Ну, меня вызвали, он представился как Лев Дуров и рассказал, что в парке Горького у них намечаются детские новогодние представления, но нужен человек, который умеет ездить на лошади и сможет произнести несложный текст... Так мы и познакомились, и до сих пор дружим. Пару лет назад мне позвонил приятель и сказал: «Скорей включай телевизор, Дуров интервью даёт, и о тебе такие вещи говорит!» Пока я добрался до телевизора, уже всё закончилось, но я набрал номер Дурова: «Привет, ты что там на всю страну обо мне рассказываешь?» А он: «Вот я тебе пришлю кассету, сам увидишь!» Потом, пока кассету смотрел, я аж покраснел весь: я и добрый, и умный, и талантливый... Перезвонил и говорю: «Лёвушка, ну так же нельзя — я у тебя какой-то уж слишком хороший получился...». На что он мне отвечает: «Миша, а о тебе иначе нельзя!» Прекрасный человек!» (из интервью М. Кантемирова Вугару Иманову, портал Trend Life, Баку, 2013).
После выхода фильма все женщины Союза мечтали о Рустаме — благородном и добром принце на коне, который явится в нужную минуту и спасёт, и подставит плечо.
Съёмки фильма поддерживал спорткомитет Азербайджана, зам. председателя которого, Муромский, был другом Гусмана. В съёмках участвовали спортсмены из секций карате и таэквандо, а также ученики и коллеги Мухтарбека, позднее ставшие актёрами его конного театра «Каскадёр».
Съёмки фильма поддерживал спорткомитет Азербайджана, зам. председателя которого, Муромский, был другом Гусмана. В съёмках участвовали спортсмены из секций карате и таэквандо, а также ученики и коллеги Мухтарбека, позднее ставшие актёрами его конного театра «Каскадёр».
Да, 28 августа 1987 года Кантемиров создал первый и единственный в мире Московский конный театр «Каскадёр». Был его художественным руководителем: на основе органичного соединения различных форм зрелищного искусства (театр, цирк, эстрада, кино) создавал большие постановки на исторические и античные темы. Достаточно было только произнести имя Мухтарбека — и перед глазами представала картина: залитый яркими огнями манеж, по которому под звуки лезгинки в бешеном галопе проносятся кони, а парни в черкесках проделывают на них на скаку немыслимые трюки. Кантемирова воспитал в своём театре целую плеяду мастеров головокружительных конных трюков.
И да, Мухтарбек Алибекович был также мастером по метанию ножей (что демонстрировал во многих фильмах), и даже основал в 1990-е гг. Федерацию боевого метания «Летящий нож», где был президентом (подробнее — здесь: Не только актеры).
« — В кино вы играли положительных героев, в жизни тоже производите впечатление очень доброго человека. Откуда такое пристрастие ко всему воинственному?
— Гены виноваты! Мой отец слез с лошади в 90 лет. Если бы он ещё работал, то жил бы ещё дольше. Так что, по сравнению с ним, я ещё мальчишка... Да и основными семейными реликвиями Кантемировых, передающимися от отца к сыну, всегда было оружие. У нас династия воинская, слово «кан» означает кровь, а «темир» — железо. Получается, Кантемировы — Железнокровные. Так что сам Бог велел быть при лошадях и оружии. У меня хранятся древняя шашка и кинжал, некогда принадлежавшие моим предкам. Но не это главное. Я с детства помню слова отца: «Дети мои, на всю жизнь запомните — дающий богаче берущего!» Сейчас я могу смело сказать, что эти слова — основа нашей жизни, и я горжусь тем, что мы живём так, как завещал мой отец!» (из интервью В. Иманову).
— Гены виноваты! Мой отец слез с лошади в 90 лет. Если бы он ещё работал, то жил бы ещё дольше. Так что, по сравнению с ним, я ещё мальчишка... Да и основными семейными реликвиями Кантемировых, передающимися от отца к сыну, всегда было оружие. У нас династия воинская, слово «кан» означает кровь, а «темир» — железо. Получается, Кантемировы — Железнокровные. Так что сам Бог велел быть при лошадях и оружии. У меня хранятся древняя шашка и кинжал, некогда принадлежавшие моим предкам. Но не это главное. Я с детства помню слова отца: «Дети мои, на всю жизнь запомните — дающий богаче берущего!» Сейчас я могу смело сказать, что эти слова — основа нашей жизни, и я горжусь тем, что мы живём так, как завещал мой отец!» (из интервью В. Иманову).
Затем в его кинокарьере были фильмы «Заложник», «В двух шагах от рая», «Русь изначальная», «Сказание о храбром Хочбаре», «Марш-бросок», «Парк советского периода».
А последней стала роль в продолжении культового уже фильма — фильме «Не бойся, я с тобой! 1919», который был снят в 2011 году.
И спустя 30 лет после первой картины актёр сыграл роль всё того же Рустама — 77-летний уже джигит вновь скакал на коне и спасал своих друзей... Премьера картины прошла в ноябре 2013 года во Дворце им. Гейдара Алиева в Баку.
« — В первую очередь, это ностальгия, потому что я отработал в цирке 35 лет, и мы очень любили приезжать в Баку. А потом, когда мы начали снимать в Илису первый фильм «Не бойся, я с тобой» с Юлием Гусманом, у меня осталось очень много добрых воспоминаний, впечатлений об этом, так как была очень хорошая творческая команда. Мы нашли общий язык друг с другом. Получил массу удовольствия от работы с Поладом Бюльбюльоглу, Львом Дуровым, Сергеем Юрским. И когда Юлий сказал, давай вспомним старину, поедем в Илису, я не мог отказаться от такого предложения. Первый фильм тогда гремел, и мне сказали: «Вы — гордость азербайджанского народа, хоть вы и осетин!». Мне было очень приятно слышать такую похвалу, и спустя много лет вновь встретиться с друзьями и партнёрами по съёмочной площадке, вспомнить былое... Я счастлив работать в Баку ещё и по той причине, что когда советская власть уничтожала интеллект, осетины, в том числе и мои предки, нашли приют в Баку. Они похоронены на местных кладбищах. Азербайджанцы приютили многих моих соотечественников, когда им нужен был кров» (из интервью В. Иманову).
Президент благотворительного фонда имени Ирбека Кантемирова, почётный член мексиканской ассоциации наездников «Чаррос-де-Морели»/Asociación de Charros de Morelia (награждён почётным знаком «Золотая шпора» ассоциации), президент Гильдии каскадёров России, президент Федерации боевого метания «Летящий нож»/«Freeknife» Мухтарбек Алибекович Кантемиров скончался после тяжёлой продолжительной болезни 30 августа 2017 года в Москве, на 84-м году жизни. Похоронен актёр на Аллее Славы во Владикавказе.
У Кантемирова осталась жена Людмила — бывшая артистка кордебалета, художник-любитель, с которой Мухтарбек Алибекович прожил долгую совместную жизнь, и дети: дочь София и сын Алан.
Награды М. Кантемирова:
1960 — Заслуженный артист Северо-Осетинской АССР,
1975 — Народный артист Северо-Осетинской АССР.
1960 — Заслуженный артист Северо-Осетинской АССР,
1975 — Народный артист Северо-Осетинской АССР.
Фильмография М. Кантемирова:
«Не бойся, я с тобой» — Рустам (озвучил Александр Белявский, 1981), «Заложник» — эпизод (1983), «В двух шагах от рая» — Павел Астаев, артист, разведчик (1984), «Русь изначальная» — хан Шамоэл-Зарол (1985), «Сказание о храбром Хочбаре» — Магома (1987), «Дубровский» — эпизод (1988), «Моя граница» — эпизод (2002), «Марш-бросок» — старейшина (2003), «Парк советского периода» — камео (2006), «Не бойся, я с тобой! 1919» — Рустам (2011).
Каскадёр: «Пётр Великий»/Peter the Great (1986), «Лермонтов» (1986).
«Не бойся, я с тобой» — Рустам (озвучил Александр Белявский, 1981), «Заложник» — эпизод (1983), «В двух шагах от рая» — Павел Астаев, артист, разведчик (1984), «Русь изначальная» — хан Шамоэл-Зарол (1985), «Сказание о храбром Хочбаре» — Магома (1987), «Дубровский» — эпизод (1988), «Моя граница» — эпизод (2002), «Марш-бросок» — старейшина (2003), «Парк советского периода» — камео (2006), «Не бойся, я с тобой! 1919» — Рустам (2011).
Каскадёр: «Пётр Великий»/Peter the Great (1986), «Лермонтов» (1986).
Источники:
https://stuki-druki.com/authors/kantemirov-muhtarbek.php
https://www.trend.az/life/interview/2791942.html
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/19361/bio/
https://www.yaplakal.com/forum1/topic1652703.html
https://litmarket.ru/blogs/tri-goda-s-nami-net-muhtarbeka-kantemirova
https://proza.ru/2018/08/21/1068
https://stuki-druki.com/authors/kantemirov-muhtarbek.php
https://www.trend.az/life/interview/2791942.html
https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/19361/bio/
https://www.yaplakal.com/forum1/topic1652703.html
https://litmarket.ru/blogs/tri-goda-s-nami-net-muhtarbeka-kantemirova
https://proza.ru/2018/08/21/1068
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