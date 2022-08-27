3.

Из воспоминаний автора о работе над снимками: «Полез я на башню, на которой была смонтирована довольно примитивная конструкция – ни теперешних, принятых в таких случаях ограждений, ни иных средств техники безопасности не применялось. А тут еще звезда в кадр не входит – надо вылезать на какой-то кронштейн. Страшно было. Но немного привык к высоте и все же снял. Правда, пришлось делать панораму из двух кадров объективом 35 мм – в один кадр звезда все-таки не уместилась…»