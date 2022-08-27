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Советская эпоха в фотографиях Маркова-Гринберга

Советская эпоха в фотографиях Маркова-Гринберга

Автор:
27 августа 2022 21:45
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
357
45
Имя этого легендарного корреспондента навсегда увековечено во всех учебниках, посвященных отечественной фотографии, наряду с таким признанными мастерами, как А. Родченко или Я. Халип.
Марк Марков-Гринберг (1907-2006 год) приехал в Москву в 1926 году, где буквально сразу он устраивается на должность фотокорреспондента в издание «Смена».
Интересного вам просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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А.Берестенко 10 часов назад
Первые правила игры разработала учительница (по версии бывшего корреспондента «Пионерской правды» Владимира Машатина вожатая) Зоя Кротова из села Мысы Краснокамского района Пермской области. 23 февраля 1964 года была проведена первая игра совместно с военными.

Официально военно-спортивная игра «Зарница» была организована в СССР в 1967 году. Целью игры было военно-патриотическое воспитание советской молодёжи. «Зарница» входила в план организации начальной военной подготовки в средних учебных заведениях в связи с сокращением военной службы с 3 до 2 лет.

10 января 1967 года «Пионерская правда» напечатала приказ № 1 первого командующего игрой, Героя Советского Союза, маршала артиллерии Василия Ивановича Казакова.
У меня мама с первого сезона участвовала как телережиссер и редактор в съемках.
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108k
Москвичка Час назад
Красивые, счастливые лица свободных людей Великой Державы...без тюнинга и дебильных губ уточкой!
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