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Имя этого легендарного корреспондента навсегда увековечено во всех учебниках, посвященных отечественной фотографии, наряду с таким признанными мастерами, как А. Родченко или Я. Халип.
Марк Марков-Гринберг (1907-2006 год) приехал в Москву в 1926 году, где буквально сразу он устраивается на должность фотокорреспондента в издание «Смена».
Интересного вам просмотра!
Марк Марков-Гринберг (1907-2006 год) приехал в Москву в 1926 году, где буквально сразу он устраивается на должность фотокорреспондента в издание «Смена».
Интересного вам просмотра!
1.
Воспитанницы общества "Динамо". 1935
Так начинается долгий творческий путь талантливого фотографа из Ростова-на-Дону, ему посчастливилось поработать в самых интересных советских журналах того времени, а затем он становится корреспондентом центральной редакции Пресс-клише ТАСС. Все снимки Марка Борисовича обладают одним очень редким качеством: глядя на них, ты веришь всему происходящему, несмотря на то, что этот замечательный фотограф любил героизировать своих персонажей.
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3.
«Поворот истории» (Другое название: «Отныне и навсегда»). Снятие орлов и установка звезды на башне Кремля, 1935 год.
Из воспоминаний автора о работе над снимками: «Полез я на башню, на которой была смонтирована довольно примитивная конструкция – ни теперешних, принятых в таких случаях ограждений, ни иных средств техники безопасности не применялось. А тут еще звезда в кадр не входит – надо вылезать на какой-то кронштейн. Страшно было. Но немного привык к высоте и все же снял. Правда, пришлось делать панораму из двух кадров объективом 35 мм – в один кадр звезда все-таки не уместилась…»
10.
Никита Алексеевич Изотов
Советский рабочий-шахтёр, инициатор Изотовского движения по массовому обучению молодых рабочих кадровыми рабочими, один из зачинателей Стахановского движения.
33.
Осенью 1938 года над всей нашей страной — с запада на восток — пролетел самолет АНТ-37.
Крылатая машина имела собственное имя, "Родина", а ее экипаж состоял из трех отважных девушек. Через несколько дней их имена узнала вся страна: Валентина Гризодубова, Марина Раскова и Полина Осипенко. За выполнение перелета и проявленные при этом мужество и героизм в ноябре того же 1938 года им были присвоены звания Героев Советского Союза.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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