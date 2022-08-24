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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Две девушки-хиппи слушают британскую группу Pink Floyd во время фестиваля в Роттердаме в Роттердаме в 1970 году в Голландии
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Начинающая фотомодель Мелания Кнаусс из Словении в 1987 году
Будущая бывшая первая леди США Мелания Кнаусс, в будущем Мелания Трамп
5.
Грейс Келли - американская актриса, с 1956 года — супруга князя Монако Ренье III, 10-я княгиня Монако, мать ныне правящего князя Альбера II. 1955 год
12.
Случай на пляже. США, Нью-Джерси, 1939 год
Девушка на пляже показывает спасателю почему она загорает топлес — надпись гласит, что можно купаться и без топа. Но оказалось, что этот знак предназначен для мужчин! Тогда от них требовалось ношение майки
13.
Городской пляж вблизи завода — Азовсталь, на побережье Азовского моря. Жданов (Мариуполь), УССР, 1978 год
17.
Рубин "Ураган" Картер. Боксер отсидевший за убийства, которые не совершал, умер в возрасте 76 лет
21.
Американский президент Ричард Никсон навещает команду «Аполло 11», находящуюся в мобильной карантинной капсуле после возвращения с Луны
22.
МАЗ-530. 1957 год
А в 1958 году 40-тонник был удостоен «Гран-при» на Всемирной промышленной выставке в Брюсселе
23.
Mодели Сандра Кристенсен, Патрисия Мэдден, Кэтлин Браун и Кэролайн Кросби. Лондон, 1967 год.(Фото: Фред Мотт)
24.
Голландский мальчик помогает выбраться из грязи британскому военному почтальону. 11 декабря 1944 год
31.
Сабиха Гёкчен из Турции на своем самолете в 1937 году. Она стала первой женщиной — пилотом истребителя
37.
Микрохирург Рамаз Датиашвили, медсестра Елена Антонюк и ассистент Яков Брандт, которые летом 1983 года провели уникальную операцию по приживлению обеих стоп ног, отрезанных сенокосилкой, у 3-х летней литовской девочки Расы Прасцевичуте
38.
Андрей Тарковский на Венецианском кинофестивале, 1962 год, Италия
"Иваново детство" был в конкурсной программе и получил награду «Золотого льва святого Марка».
Источник:
АНТИФИШКИ
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