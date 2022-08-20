2.

Ведущие передачи «Любовь с первого взгляда» Алла Волкова и Борис Крюк с участниками шоу, 1990-е годы.



Шоу «Любовь с первого взгляда» стало первым проектом в истории нашей страны, которое было снято по иностранной лицензии. Премьера первого выпуска российской адаптации британской телевизионной передачи «Love at first sight» состоялась в начале 1991 года. «Железный занавес» рухнул, и в нашу страну хлынул поток зарубежного кино и всевозможных телешоу.



Авторы отечественной версии конкурса, в рамках которого три парня и три девушки отвечали на вопросы ведущих друг о друге и проходили интерактивные испытания в борьбе за главный приз — романтическое путешествие, подошли к делу с большим энтузиазмом. В результате у телевизоров во время трансляции «Любви с первого взгляда» собирались миллионы зрители всех возрастов. Молодёжь мечтала принять участие в съёмках, а люди постарше с большим интересом следили за происходящим на экране и искренне переживали за новоиспечённые пары. В то время не было социальных сетей и сайтов знакомств, поэтому участие в романтическом шоу было для его участником реальной возможностью встретить свою любовь. Съёмки первых выпусков передачи проходили в Лондоне, так как у отечественных телевизионщиков не было опыта создания шоу подобного рода. Британские специалисты с удовольствием делились со своими российскими коллегами всеми знаниями о работе на площадке во время производства романтической передачи.



Ведущими шоу «Любовь с первого взгляда» были назначены Борис Крюк, пасынок звезды советского и российского телевидения Владимира Ворошилова, и Алла Волкова, учительница английского языка. Съёмки каждой передачи проходили по сценарию, однако ведущим приходилось много импровизировать, чтобы сделать шоу более душевным и живым.



Поклонники шоу до сих пор с большим теплом вспоминают этот великолепный тандем — в манере их общения с участниками и телезрителями не было никакой пошлости и сарказма. Борис Крюк был всегда интеллигентным человеком с тонким чувством юмора, которое не раз помогало ему во время работы в проекте. Алла Волкова очень скрупулёзно готовилась к съёмкам каждого выпуска шоу — она штудировала книги по психологии и посещала специальные курсы, на которых преподаватели рассказывали о научном подходе к любовным взаимоотношениям людей, а её элегантные наряды и причёски приводили в восторг телезрительниц.