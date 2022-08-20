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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
2.
Ведущие передачи «Любовь с первого взгляда» Алла Волкова и Борис Крюк с участниками шоу, 1990-е годы.
Шоу «Любовь с первого взгляда» стало первым проектом в истории нашей страны, которое было снято по иностранной лицензии. Премьера первого выпуска российской адаптации британской телевизионной передачи «Love at first sight» состоялась в начале 1991 года. «Железный занавес» рухнул, и в нашу страну хлынул поток зарубежного кино и всевозможных телешоу.
Авторы отечественной версии конкурса, в рамках которого три парня и три девушки отвечали на вопросы ведущих друг о друге и проходили интерактивные испытания в борьбе за главный приз — романтическое путешествие, подошли к делу с большим энтузиазмом. В результате у телевизоров во время трансляции «Любви с первого взгляда» собирались миллионы зрители всех возрастов. Молодёжь мечтала принять участие в съёмках, а люди постарше с большим интересом следили за происходящим на экране и искренне переживали за новоиспечённые пары. В то время не было социальных сетей и сайтов знакомств, поэтому участие в романтическом шоу было для его участником реальной возможностью встретить свою любовь. Съёмки первых выпусков передачи проходили в Лондоне, так как у отечественных телевизионщиков не было опыта создания шоу подобного рода. Британские специалисты с удовольствием делились со своими российскими коллегами всеми знаниями о работе на площадке во время производства романтической передачи.
Ведущими шоу «Любовь с первого взгляда» были назначены Борис Крюк, пасынок звезды советского и российского телевидения Владимира Ворошилова, и Алла Волкова, учительница английского языка. Съёмки каждой передачи проходили по сценарию, однако ведущим приходилось много импровизировать, чтобы сделать шоу более душевным и живым.
Поклонники шоу до сих пор с большим теплом вспоминают этот великолепный тандем — в манере их общения с участниками и телезрителями не было никакой пошлости и сарказма. Борис Крюк был всегда интеллигентным человеком с тонким чувством юмора, которое не раз помогало ему во время работы в проекте. Алла Волкова очень скрупулёзно готовилась к съёмкам каждого выпуска шоу — она штудировала книги по психологии и посещала специальные курсы, на которых преподаватели рассказывали о научном подходе к любовным взаимоотношениям людей, а её элегантные наряды и причёски приводили в восторг телезрительниц.
Шоу «Любовь с первого взгляда» стало первым проектом в истории нашей страны, которое было снято по иностранной лицензии. Премьера первого выпуска российской адаптации британской телевизионной передачи «Love at first sight» состоялась в начале 1991 года. «Железный занавес» рухнул, и в нашу страну хлынул поток зарубежного кино и всевозможных телешоу.
Авторы отечественной версии конкурса, в рамках которого три парня и три девушки отвечали на вопросы ведущих друг о друге и проходили интерактивные испытания в борьбе за главный приз — романтическое путешествие, подошли к делу с большим энтузиазмом. В результате у телевизоров во время трансляции «Любви с первого взгляда» собирались миллионы зрители всех возрастов. Молодёжь мечтала принять участие в съёмках, а люди постарше с большим интересом следили за происходящим на экране и искренне переживали за новоиспечённые пары. В то время не было социальных сетей и сайтов знакомств, поэтому участие в романтическом шоу было для его участником реальной возможностью встретить свою любовь. Съёмки первых выпусков передачи проходили в Лондоне, так как у отечественных телевизионщиков не было опыта создания шоу подобного рода. Британские специалисты с удовольствием делились со своими российскими коллегами всеми знаниями о работе на площадке во время производства романтической передачи.
Ведущими шоу «Любовь с первого взгляда» были назначены Борис Крюк, пасынок звезды советского и российского телевидения Владимира Ворошилова, и Алла Волкова, учительница английского языка. Съёмки каждой передачи проходили по сценарию, однако ведущим приходилось много импровизировать, чтобы сделать шоу более душевным и живым.
Поклонники шоу до сих пор с большим теплом вспоминают этот великолепный тандем — в манере их общения с участниками и телезрителями не было никакой пошлости и сарказма. Борис Крюк был всегда интеллигентным человеком с тонким чувством юмора, которое не раз помогало ему во время работы в проекте. Алла Волкова очень скрупулёзно готовилась к съёмкам каждого выпуска шоу — она штудировала книги по психологии и посещала специальные курсы, на которых преподаватели рассказывали о научном подходе к любовным взаимоотношениям людей, а её элегантные наряды и причёски приводили в восторг телезрительниц.
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4.
Солисты группы «Иванушки International» Игорь Сорин и Кирилл Андреев с поклонницей.
Ноябрьск, 1996 год.
Ноябрьск, 1996 год.
7.
Обстрелянный из гранатомета автомобиль «Мерседес» в центре Петрозаводска. 1998 год.
В час ночи на автомобильной стоянке в центре Петрозаводска был взорван автомобиль известного бизнесмена. Новый 420-ый "Мерседес", который располагался на автостоянке фирмы «Лотос» по улице Красной, принадлежал Леониду Белуге. Оружие для этого было выбрано серьезное — гранатомет. Стреляли из-за соседнего дома, и там же были найдены сам гранатомет и перчатки. Человек, который стрелял, скрылся.
Пострадал «Мерседес» и соседние автомобили, похоже на предупреждение.
Заметим, однако, что Леониду Леонтьевичу, владельцу крупного бизнеса, довелось пережить покушение в сентябре 2002 года, гораздо более трагичное. Тогда погиб его водитель.
В час ночи на автомобильной стоянке в центре Петрозаводска был взорван автомобиль известного бизнесмена. Новый 420-ый "Мерседес", который располагался на автостоянке фирмы «Лотос» по улице Красной, принадлежал Леониду Белуге. Оружие для этого было выбрано серьезное — гранатомет. Стреляли из-за соседнего дома, и там же были найдены сам гранатомет и перчатки. Человек, который стрелял, скрылся.
Пострадал «Мерседес» и соседние автомобили, похоже на предупреждение.
Заметим, однако, что Леониду Леонтьевичу, владельцу крупного бизнеса, довелось пережить покушение в сентябре 2002 года, гораздо более трагичное. Тогда погиб его водитель.
9.
Работники милиции составляют административные протоколы на девушек, занимающихся проституцией, 1990-е годы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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