Устал от политики? заходи

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Прикольные картинки для позитива
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АНТИФИШКИ
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хрошего секса, крепких семейных отношений, доброго начальника и послушных, умных детей.
А про кокаин добавил школьник, который понятия не имеет, скольких усилий требует всё вышеперечисленное.