FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 3716 постов • 1824 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Устал от политики? заходи

Устал от политики? заходи

Автор:
20 августа 2022 05:47
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   мемы.   
741
33

Прикольные картинки для позитива

×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: Юмор   картинки   мемы.   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−56
Киргуда 2 часа назад
Он в 90-е научил, а нам теперь расхлёбывать в 20-х.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
Shtoppi Полчаса назад
Если в квартире есть такая кровать, то машину она явно не случайно царапает))))))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Владимир Час назад
Тут перепутаны причина и последствие. Она употребляет кокаин и поэтому у неё нет
хрошего секса, крепких семейных отношений, доброго начальника и послушных, умных детей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
NAZARETH (модер)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

930664



Другие посты автора
Популярное в сообществах
14 историй на собеседованиях, после которых хочется сжечь трудовую книжку
14 историй на собеседованиях, после которых хочется сжечь трудовую книжку
В Ростовской области женщина нашла двух брошенных щенят, но даже не знала, как их кормить. Но на помощь пришла её кошка
В Ростовской области женщина нашла двух брошенных щенят, но даже не знала, как их...
Набирающие популярность в сообществах
Китай представил новинку 2022 года Oukitel WP20 PRO – сверхпрочный смартфон в ультратонком корпусе
Китай представил новинку 2022 года Oukitel WP20 PRO – сверхпрочный смартфон в...
Самые известные аферисты современности
Самые известные аферисты современности
Как создать надёжный пароль
Как создать надёжный пароль
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!

Лучшие демотиваторы
Лавандовые поля

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#автомобили#сарказм#дтп#фотографии#Спорт#искусство#обман
#Юмор#интересно#в мире#картинки#автомир#позитив#авто аварии#интересное#комментарии#сатира
#животные#прикол#факты#новости#аварии#кино#Разное#забавно#милота#улыбнуло
Как создать надёжный пароль Как создать надёжный пароль "Пришла, улыбнулась и родила": 15+ полезных отзывов о товарах, услугах и специалистах нашего времени "Пришла, улыбнулась и родила": 15+ полезных отзывов о товарах, услугах и специалистах нашего времени Сборник автомобильного юмора на пятницу Сборник автомобильного юмора на пятницу Забавные демотиваторы Забавные демотиваторы Свежие и смешные демотиваторы Свежие и смешные демотиваторы "Почти похоже...": люди, которых разочаровали покупки в интернете до глубины души "Почти похоже...": люди, которых разочаровали покупки в интернете до глубины души

На что жалуетесь?

Вернуться