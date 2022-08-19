Йожика картинки. Выпуск 190

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В ходе расследования этого случая было также установлено, что сбоили не только ноутбуки, на которых запускалась эта песня, но даже те лэптопы, которые в этот момент просто находились рядом с ноутбуком, на котором она воспроизводилась.
В конечном итоге было установлено, что причиной сбоев являлись звуковые частоты, содержащиеся в мелодии песни. Они резонировали с некоторыми моделями жёстких дисков, работающих на скорости 5400 об/мин. К сожалению, представитель Microsoft не рассказал, о каких именно частотах идёт речь. Обычно жёсткие диски вибрируют с частотой между 0 и 5000 Гц, хотя иногда наблюдаются определённые пики на частотах 12,5, 87,5, 1100, 1450, 1700 и 1850 Гц.
Производитель ноутбуков, о котором идёт речь, решил эту проблему путём использования в аудиокодеке фильтра, который определял и отсеивал нежелательные частоты во время воспроизведения звука.
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Инструкции дали сбой.
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Очень воспитанный пёсик.
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Игра "Поймай утку".
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Коты наводят свои порядки.
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Надо было своими делами заниматься...
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Работать надо головой
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Когда на работе отвлёкся на мемчики.
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Бычий футбол.
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Сразу видно, кому больше перепадает))
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Спалился.
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Когда мать оставила ребёнка с отцом.
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