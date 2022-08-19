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Йожика картинки. Выпуск 190

Йожика картинки. Выпуск 190

Автор:
19 августа 2022 16:23
Метки: Разное   Юмор   видео   картинки   логика   сарказм   сатира   
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Очередная подборка юмора, сатиры и прочего на злободневные темы в картинках и видео.

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26  комментариев
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Егор 5 часов назад
Комментарий к фото
Мужик выложил видео по приготовлению пьяного кваса на ютуб. И вот комментарии людей которые попробовали его рецепт:

1. Чудной квас! Выпил 1 банку, а надристал целых три! Вот откуда берется материя - из кваса!

2. Сварил квас по рецептуре автора, попробовал, минут через 15 почувствовал бурление в животе бегом по