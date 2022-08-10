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Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
10 августа 2022 22:46
Метки: история   ретро   фото   
253
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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6  комментариев
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1k
Axel 5 часов назад
" топлес- шоу. 1950-е"

А где тогда сиськи на фото?
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18k
Corvus Corax 2 часа назад
"модель кухни с плитой Frigidaire Flair с двумя духовками и выдвижными горелками"
Нет там горелок. Плита электрическая.
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120k
БрОдЯгА 4 часа назад
А салтыкова где?
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304
Миха 5 часов назад
Баня в Смольном институте благородных девиц, 1905 год
---
а где ж девицы-то?))
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304
Миха Алексей 3 часа назад
ага! говорит иди на фишки девушки ...
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