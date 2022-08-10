253
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
×
×
3.
Результат обстрела ракетой Фау-2, поразившей Антверпен, Бельгия. По площади проезжал британский военный конвой, 126 человек погибли, ноябрь 1944 года
5.
Матадор Флорентино Баллестероса падает раненый быком, г. Мадрид, 1916 год
Получив тяжёлое ранение в этой схватке, Флорентино, очухавшись, подписал контракт на свои выступления в следующем году. И, на первом же из них, его убил бык «Кочинеро» с фермы Benjumea ganadería.
7.
Флоренс Томпсон, героиня со знаменитой фотографии Доротеи Ланж «Мать-мигрантка» 1936 года, держит свое изображение во время интервью с ней 10 октября 1978 года
8.
Приветствие возможных будущих родственников. Смотрины жениха. 1870 - 1889 год, Туркестанский край
10.
Макет паровоза Су211-85 на праздничной демонстрации. Работники паровозоремонтных мастерских готовятся занять свое место в парадной колонне в честь 1 Мая. 1937 год
11.
Горящий немецкий бомбардировщик Юнкерс Ю-88 (Ju-88). Авторское название: «Последнее пике.» Время съемки 1941 год. Автор Василий Аркашев
24.
General Motors Motorama '61 в Waldorf-Astoria. Ноябрь 1960 года. Нью-Йорк
На выставке «Идеи для жизни» представлена модель кухни с плитой Frigidaire Flair с двумя духовками и выдвижными горелками, установленная на постаменте, возвышающемся над грядкой с растущими растениями. Во встроенных шкафах есть скрытые полки, которые выдвигаются из стены одним нажатием кнопки
25.
Советский композитор Александра Пахмутова, олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Леонид Жаботинский и члены сборной СССР на летних Олимпийских играх в Мехико 1968 год
26.
Студент пьет ярд эля в кембриджском пабе, май 1959 года
Ярд - забавная посуда для употребления пива, вошедшая в обиход английских пабов еще где-то в семнадцатом веке. Название говорит само за себя: длина — около ярда, а вмещал сей сосуд от пинты до двух (0,5-1 л). Замысловатая форма с шариком на одном конце и раструбом на другом являлась демонстрацией стеклодувного мастерства, а также позволяла облить пьющего пивком, когда воздух попадал в шар. Согласно книге рекордов Гиннесса, самый быстрый ярд был выпит за пять секунд.
27.
Шотландский солдат Билл Миллин ходил по пляжам Нормандии в «День Д», играя на волынке. 1944 год
Позже двое пленных немецких снайперов рассказали, почему в волынщика не стреляли. По их словам, они решили, что он был «dummkopf», безнадежным идиотом.
29.
Киев, Ботанический сад, середина 80-х. Фото: Борис Градов
Национальный ботанический сад им. Н. Н. Гришко НАН Украины занимает почти 130 га площади и является одним из крупнейших заповедников Европы.
31.
Скульптурная композиция Диоскуров, перед установкой на здание немецкого посольства на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге, построенного в 1911-1913 гг. по проекту Петера Беренса.
8 августа 1914, после объявления войны Германии, толпа штурмом взяла посольство и сбросила с крыши статуи Диоскуров. С тех пор эта скульптурная композиция считается утраченной.
33.
Символическая посадка подсолнуха на месте демонтированной ракетной шахтно-пусковой установки. Первомайск, Украина. 4 июня 1996 год
Министр обороны РФ генерал армии П. С. Грачёв, министр обороны Украины В. Н. Шмаров и министр обороны США Уильям Перри.
34.
Купающаяся женщина в ванне офуро. Японии, эпоха Тайсё. 1911 год, Фото Эльстнер Хилтон
Традиционно японцы перед тем, как погрузиться в офуро, ополаскивают тело. Поэтому в домашних условиях члены одной семьи могут принимать ванну-офуро по очереди, не меняя воду.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Клиент доволен: кошке смастерили домик из ретро-телевизора
- Дом, в который можно вернуться только под страхом смерти
- Неожиданная дружба собаки и утки умилила соцсети
- Олег Андреевич Анофриев."Спешите жить, спешите жить, не зная зависти…"
Новости партнёров
А где тогда сиськи на фото?
Нет там горелок. Плита электрическая.
---
а где ж девицы-то?))