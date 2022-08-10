26.

Ярд - забавная посуда для употребления пива, вошедшая в обиход английских пабов еще где-​то в семнадцатом веке. Название говорит само за себя: длина — около ярда, а вмещал сей сосуд от пинты до двух (0,5-1 л). Замысловатая форма с шариком на одном конце и раструбом на другом являлась демонстрацией стеклодувного мастерства, а также позволяла облить пьющего пивком, когда воздух попадал в шар. Согласно книге рекордов Гиннесса, самый быстрый ярд был выпит за пять секунд.