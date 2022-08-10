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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
10 августа 2022 08:20
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1568
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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5  комментариев
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18k
Corvus Corax 2 часа назад
Комментарий к фото
Школота, мля, погугли слово "шмотки"..
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507
Nevad Black 14 минут назад
Комментарий к фото
довольно милые на первый взгляд соседи
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17k
alexis 56 минут назад
Про кабачки (я так думаю): Сеют семена с запасом на «вдруг не все взойдут», потом ростки по банкам «вдруг не все выживут», аналогично высаживают в землю «не выживет или не даст плодов» в итоге имеем кабачки с запасом.)))
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12k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Комментарий к фото
Все бы алгоритмы искусственного интеллекта были такими!
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12k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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