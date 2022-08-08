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Самые смешные мемы. Выпуск № 17

Самые смешные мемы. Выпуск № 17

Автор:
08 августа 2022 06:33
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Текст в картинках   Это смешно   Юмор   веселые картинки   
3746
20

Самые смешные мемы за день!

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Источник:

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Метки: Мемы   Текст в картинках   Это смешно   Юмор   веселые картинки   
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25  комментариев
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1k
Classifier 2 часа назад
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21k
Mike Miller 24 минуты назад
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Не "недорогую", а "недорого".
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32k
ACU900 Полчаса назад
Есть пословица "новое - хорошо забытое старое"
так и этот мем интерпретация старого анекдота:
Теща говорит зятю:
-Крутись как хочешь, но я хочу чтобы меня похоронили у Кремлевской стены.
Проходит день. Зять говорит теще:
-Мама, крутитесь как хотите, но послезавтра похороны...

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13k
Alex Полчаса назад
"Самые смешные мемы. Выпуск № 17"
Что правда что-ли? Тут еще закадрового смеха не хватает для полноты впечатления.
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32k
ACU900 37 минут назад
Да ну, все перепутали, Герасим старуху не бросал под паровоз, он ее утопил. А у той старухи собака была. Она пыталась Анну Каренину под паровоз столкнуть, но та увернулсь, схватила топор и эту собаку собственноручно зарубила...
Ну а книга называется "Раскольников и Му-Му"
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59k
doker 40 минут назад
Вчера вечером пошёл в аптеку.
- Дайте анальгин, пожалуйста.
- Вам дорогой или дешёвый?
- Подешевле.
- Дешёвый закончился.

Зачем перед выбором ставила?
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32k
ACU900 46 минут назад
Ну это вообще как в старом анекдоте:
Идут по кладбищу двое, рассматривают надгробия. Вдруг один другому говорит:
- Смотри, вот этот прожил 2 года, этот 3 месяца, а вон тот 2 недели... Ерунда какая!
Другой отвечает:
- Все правильно, жизнью считают только те моменты, которые человек прожил
счастливо.
- Да, в таком случае, когда я умру, пусть напишут: «Родился мертвым».
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7k
hairov 58 минут назад
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7k
hairov Час назад
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2k
Игорь Час назад
Комментарий к фото
А в медицине что ли не люди?)
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705
Ivolga2905 2 часа назад
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Ivolga2905 2 часа назад
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Ivolga2905 2 часа назад
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Greene Lapotnikov 2 часа назад
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Greene Lapotnikov 2 часа назад
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Angel 2 часа назад
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Angel 2 часа назад
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