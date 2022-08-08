"Самые смешные мемы. Выпуск № 17"

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Источник:
АНТИФИШКИ
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так и этот мем интерпретация старого анекдота:
Теща говорит зятю:
-Крутись как хочешь, но я хочу чтобы меня похоронили у Кремлевской стены.
Проходит день. Зять говорит теще:
-Мама, крутитесь как хотите, но послезавтра похороны...
Что правда что-ли? Тут еще закадрового смеха не хватает для полноты впечатления.
Ну а книга называется "Раскольников и Му-Му"
- Дайте анальгин, пожалуйста.
- Вам дорогой или дешёвый?
- Подешевле.
- Дешёвый закончился.
Зачем перед выбором ставила?
Идут по кладбищу двое, рассматривают надгробия. Вдруг один другому говорит:
- Смотри, вот этот прожил 2 года, этот 3 месяца, а вон тот 2 недели... Ерунда какая!
Другой отвечает:
- Все правильно, жизнью считают только те моменты, которые человек прожил
счастливо.
- Да, в таком случае, когда я умру, пусть напишут: «Родился мертвым».