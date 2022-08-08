Фото из прошлого. "1935 год"

Автор:
08 августа 2022 01:12
Фотографии из советского союза 1935 года.
1.
И.Сталин, К.Ворошилов, В.Молотов, Б.Макасеев. II-й съезд колхозников.
2.
Строительство фабрики. г.Луховицы
3.
Занятие с до призывниками . Начальник военкомата Куледямов, политрук Воробьёв
4.
В городской столовой. Кызыл
5.
Вытаскивание моржа на берег, Уэлен
6.
Районная сельскохозяйственная выставка в с.Тоншаево
7.
Тракторная бригада с. Чернолесского у трактора "Фудзон", бригадир Ефанов Максим Свиридович
8.
Колонна авто-дизельного пробега Москва- Тифлис- Москва на площади г. Армавира
9.
Первые пионеры села Ижма
10.
Кружок моделистов при ДДК
11.
Кружок шумового оркестра
13.
Операторы кинохроникеры на Красной площади 1 мая
14.
Жители города Щелково на субботнике по устройству шлаковой дорожки в поселке Воронок
15.
Участники лыжного перехода Бодайбо-Иркутск на старте
16.
Владивосток. Улица 25 Октября (Алеутская)
17.
Тренировка конькобежцев (моряков-тихоокеанцев) на городском стадионе
18.
Пионерский лагерь завода имени К.Е. Ворошилова (Дальзавод)
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