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Фото из прошлого. "1935 год"

Фото из прошлого. "1935 год"

Автор:
08 августа 2022 01:12
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Жизнь   СССР   история   люди   сталин   фото   фотографии   
1455
18

Фотографии из советского союза 1935 года.

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Метки: Жизнь   СССР   история   люди   сталин   фото   фотографии   
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5  комментариев
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18k
Corvus Corax 5 часов назад
Комментарий к фото
Плюс минимум двое заретушированы...
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356
Fisher1979 Час назад
Одна мне напоминает Аду Махачеву (Киру Квин)
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18k
Corvus Corax 5 часов назад
Комментарий к фото
А студебеккер участвует?
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