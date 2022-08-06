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Фото из прошлого. "Чернобыльская АЭС"

Фото из прошлого. "Чернобыльская АЭС"

Автор:
06 августа 2022 00:27
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Припять   СССР   Чернобыль   аэс   история   ликвидаторы   фото   фотографии   
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Фотографии связанные с Чернобыльской станицей,катастрофой 1986 г. и её ликвидацией.

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Метки: Припять   СССР   Чернобыль   аэс   история   ликвидаторы   фото   фотографии   
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14  комментариев
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11k
Александр 9 часов назад
Зачем этот пост?
Фотографий тех бедовых времён - тысячи. И подписи с номерами В/Ч и конкретных людей есть в свободном доступе.
У меня дядька по отцу был ликвидатором. Тётка (уже по материнской линии) была врачом, принимавшим непосредственное участие в лечении ликвидаторов.
Кто изучает историю и учится на ошибках - и так все хроники просмотрел и прочитал. А те, кто в S.T.A.L.K.E.R. игрался и по Рыжему лесу артефакты собирал - им это не нужно...
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1k
Dimon 10 минут назад
Землю плодородную жаль, потому что собственностью России скоро станет. А так взорвать бы Хмельницкую АЭС ....тут и от ублюдков избавились бы и зона отчуждения между Россией и Польшей шикарная получилась бы!
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13k
Kristian Полчаса назад
Статья пустая
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356
Ame onna 40 минут назад
Молчи уж. Вон как бы небратья из страны 404 новую аварию не устругнули,на этот раз Запорожскую. С них станется,ребята очень не в себе.
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6k
МимоПроходил 59 минут назад
Норм орковские войска там погуляли в феврале-марте этого года, пока 3.14зды не получили. Яйца облучили себе так, что больше орков не сделают, мрази.
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356
Ame onna МимоПроходил 38 минут назад
Это спорный вопрос. Иногда на людей эта вещь действует совершенно по другому. Может даже болезнь пройти какая-то. Но вот другой вопрос,ЧТО за дети это будут?...((( Вообще,это страшно.
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7k
Дети откопали осла Час назад
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7k
Дети откопали осла Час назад
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44k
Михалыч Час назад
Хохлы скоро новый "Чернобыль" организуют. Запорожская АЭС обстреливается ими регулярно...
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18k
Corvus Corax 8 часов назад
"Фотографии связанные с Чернобыльской станицей"

Станица Чернобыльская? А где фото чернобыльских казаков?
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