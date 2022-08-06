Фото из прошлого. "Чернобыльская АЭС"

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Фотографии связанные с Чернобыльской станицей,катастрофой 1986 г. и её ликвидацией.
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5.
Киевский украинский драматический театр им. А. Франко. Встреча франкийцев с работниками Чернобольской АЭС после просмотра спектакля "Здравствуй, Припять!" 1974 г.
6.
Коллектив объединения "Электросила" изготовил генератор для Чернобыльской АЭС. Проверка генератора мощностью 500 тыс. кВт. Для 5-го турбоагрегата Чернобыльской АЭС. 1979 г.
8.
По пути в Чернобыль. Щербина Б.Е. - председатель комиссии по ликвидации последствий аварии в Чернобыле.
10.
Походно - полевая кухня в/ч 32.17, принимавшей участие в ликвидации последствий аварии на Чернобольской АЭС 28 апреля 1986 г.
15.
Расчистка дороги на бульдозерах солдатами инженерного батальона полка химической защиты в/ч 41173 с. Топчиха в 30 км зоне Чернобыльской АЭС.
25.
Мемориал и «сосна-крест» (место казни партизан в годы оккупации) в зоне отчуждения у Чернобыльской АЭС
26.
Строители восьми республик страны возводят молодой город энергетиков Чернобыльской АЭС - Славутич
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Метки: Припять СССР Чернобыль аэс история ликвидаторы фото фотографии
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Фотографий тех бедовых времён - тысячи. И подписи с номерами В/Ч и конкретных людей есть в свободном доступе.
У меня дядька по отцу был ликвидатором. Тётка (уже по материнской линии) была врачом, принимавшим непосредственное участие в лечении ликвидаторов.
Кто изучает историю и учится на ошибках - и так все хроники просмотрел и прочитал. А те, кто в S.T.A.L.K.E.R. игрался и по Рыжему лесу артефакты собирал - им это не нужно...
Станица Чернобыльская? А где фото чернобыльских казаков?