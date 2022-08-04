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Губы оближешь: в США выпустили линейку блеска для губ со вкусом куриных крылышек

Губы оближешь: в США выпустили линейку блеска для губ со вкусом куриных крылышек

Автор:
04 августа 2022 12:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: барбекю   блеск для губ   интересно   косметика   маркетинг   соус   соусы   
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Красота — страшная сила. Как известно истоки косметики исходят со времен древнего Египта. Более 5000 лет человечество знает о таком предмете женской косметики, как губная помада. Тогда ее делали из смеси животного жира, пчелиного воска и красного пигмента или красной глины.

Согласитесь, современные женщины бы такую помаду, вряд ли бы согласились использовать.

В косметичке каждой женщины можно найти что угодно. Не стоит недооценивать девушек, которые пришли на свидание. Подготовка многих не уступает собранности представителей силовых структур перед боевым заданием.

А как гласит народная мудрость, одним из самых простых и быстрых путей к сердцу мужчины является желудок. Перед вкусной едой вообще мало кто-то может устоять.

И вот наконец, американские производители косметики решили создать целую линейку блесков для губ со вкусом аппетитной еды.

В ассортименте есть: BBQ, сладкий чили, медовый соус и острый баффало, любителям куриных крылышек и стейков сложно будет устоять.

А как вы относитесь к такой идеи? Заменит ли блеск для губ реальные крылышки и другие кулинарные деликатесы?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: барбекю   блеск для губ   интересно   косметика   маркетинг   соус   соусы   
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5  комментариев
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25k
Киры4 Час назад
Главное губы не откусить)
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1k
emporio_ss 14 минут назад
американки понимают в моде и со вкусом

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11k
.Атеист. Час назад
Девушки бывают разные - сладкие, горькие, пряные ..
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4k
A Час назад
Чернокожим понравится
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3k
Copycat Час назад
спасибо но я лучше просто поем, а если целуюсь то для меня лучше что то традиционное
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