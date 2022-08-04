Губы оближешь: в США выпустили линейку блеска для губ со вкусом куриных крылышек

Красота — страшная сила. Как известно истоки косметики исходят со времен древнего Египта. Более 5000 лет человечество знает о таком предмете женской косметики, как губная помада. Тогда ее делали из смеси животного жира, пчелиного воска и красного пигмента или красной глины.
Согласитесь, современные женщины бы такую помаду, вряд ли бы согласились использовать.
В косметичке каждой женщины можно найти что угодно. Не стоит недооценивать девушек, которые пришли на свидание. Подготовка многих не уступает собранности представителей силовых структур перед боевым заданием.
А как гласит народная мудрость, одним из самых простых и быстрых путей к сердцу мужчины является желудок. Перед вкусной едой вообще мало кто-то может устоять.
И вот наконец, американские производители косметики решили создать целую линейку блесков для губ со вкусом аппетитной еды.
В ассортименте есть: BBQ, сладкий чили, медовый соус и острый баффало, любителям куриных крылышек и стейков сложно будет устоять.
А как вы относитесь к такой идеи? Заменит ли блеск для губ реальные крылышки и другие кулинарные деликатесы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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