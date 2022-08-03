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Зажигалки в стиле стимпанк!

Зажигалки в стиле стимпанк!

Автор:
03 августа 2022 14:14
Метки: зажигалки   рукоделие   рэтро зажигалки   
204
16

На сегодняшний день все более становится популярным направление стимпанк. Данное направление основано на научной фантастике, где люди в совершенстве овладели паровыми машинами и точной механикой.

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Стимпанк зажигалка – эффектное устройство, созданное любителями одноимённой культуры. Она может не только быть частью коллекции, но и применяться по назначению.

Любители культуры настолько вдохновились, что изобрели много необычных вещей. Стимпанк зажигалка – одна из них.


Количество функций устройства, его удобство зависит от разработчика. Стимпанк зажигалка отличается, в первую очередь, своим внешним видом, а внутренние составляющие регулируются создателем.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: зажигалки   рукоделие   рэтро зажигалки   
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2  комментария
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6k
Shtoppi 3 часа назад
Такие если только как коллекцию собирать, с таким количеством мелких деталей, на мой взгляд, не очень практично.
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5k
Allmaster 3 часа назад
Бедные зиппо)) Можно просто пользоваться обычной))
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