Зажигалки в стиле стимпанк!

На сегодняшний день все более становится популярным направление стимпанк. Данное направление основано на научной фантастике, где люди в совершенстве овладели паровыми машинами и точной механикой.
Стимпанк зажигалка – эффектное устройство, созданное любителями одноимённой культуры. Она может не только быть частью коллекции, но и применяться по назначению.
Любители культуры настолько вдохновились, что изобрели много необычных вещей. Стимпанк зажигалка – одна из них.
Количество функций устройства, его удобство зависит от разработчика. Стимпанк зажигалка отличается, в первую очередь, своим внешним видом, а внутренние составляющие регулируются создателем.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Очаровательные зверушки из войлока мастерицы из России
- Сахалинец едва не сгорел, решив растопить зажигалкой лед на бензобаке во время заправки
- Очумелые ручки: 30 человек, которым не нужно покупать одежду
- Войлочные котята рукодельницы из Северодвинска
- 35 человек, которым точно не стоит заниматься рукоделием