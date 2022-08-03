Простой тест по истории России

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Данный тест является продолжением теста, посвящённого всемирной истории. В нём также не будет хитрых вопросов или запутанных формулировок. При помощи этого теста вы сможете оценить свой уровень знаний.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Стыдно к сожалению, пока не из России((