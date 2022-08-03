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Простой тест по истории России

Простой тест по истории России

Автор:
03 августа 2022 12:00
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   история России   тест   тесты по истории   тесты по истории России   элементарные тесты   
1604
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Данный тест является продолжением теста, посвящённого всемирной истории. В нём также не будет хитрых вопросов или запутанных формулировок. При помощи этого теста вы сможете оценить свой уровень знаний.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Тесты   история России   тест   тесты по истории   тесты по истории России   элементарные тесты   
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11  комментариев
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283
Uganda 58 минут назад
С датами у меня ппц.
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2k
Rhino Минуту назад
С первым Романовым и Кровавым воскресеньем сфэйлил.
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30k
Slonyash 3 минуты назад
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3k
SandMANn Полчаса назад
Кстати, треть россиян (35%) считают, что Солнце вращается вокруг Земли, а не Земля вокруг Солнца, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Больше третьей части участников опроса (35%) сказали, что Солнце вращается вокруг Земли, правильный ответ - что Земля вращается вокруг Солнца - дал 61% опрошенных.
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13k
Иван Полчаса назад
Из 12 вопросов ответили верно на 7. Кое-какие знания остались после школьных уроков истории. Кстати, нравился ли вам этот предмет? Или вы не из России?
________________________
Стыдно
к сожалению, пока не из России((
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1k
Куртуазный Маньерист Полчаса назад
11/12. Прокололся на дате основания Печатного двора
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13k
Jearom Полчаса назад
889 с 988 перепутал)
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22k
hebpat Полчаса назад
Отлично - очень простой тест
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29k
Volga_34 52 минуты назад
"Хорошо". Стыдно, ппц..
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Никифоридис

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