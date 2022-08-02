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В Югре задержали живодёров, застреливших медвежонка, который случайно вышел на трассу

В Югре задержали живодёров, застреливших медвежонка, который случайно вышел на трассу

Автор:
02 августа 2022 15:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Югра   дорога   живодёры   медведь   наказание   охотники   трасса   ханты-мансийск   
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«Охотников» ждёт уголовка. Хотя они оправдываются тем, что «медведь громил их родовые угодья».

На трассу под Ханты-Мансийском вышел медвежонок. Совсем неопытный и одинокий - скорее всего, остался без матери. Он бродил по дороге и не проявлял никакой агрессии, его даже стали снимать проезжающие автомобилисты.

И тут по медведю открыли огонь. После этого, «бойцы» ещё и потребовали удалить запись с расправой над животным. Но оператор оказался не робкого десятка и на угрозы не поддался. Видео разлетелось по соцсетям и люди потребовали найти и наказать живодёров.

Осторожно: жёсткие кадры!

Сегодня их приняли. Трое местных жителей уже признались, что забрали с собой тушу убитого медведя и сожгли её. Как заявил один из задержанных:

«Находясь на своих родовых угодьях, я обнаружил медведя, который бродил по стойбищу. Громил, крушил там всё. И вот я его выслеживал, выслеживал…»

Но в путанные объяснения что-то не сильно поверили и возбудили дело по статье «Незаконная охота». А значит вся компания «охотников» получит штраф, исправительные работы, или до двух лет отсидки.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Югра   дорога   живодёры   медведь   наказание   охотники   трасса   ханты-мансийск   
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33  комментария
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18k
ЦСКА 2 часа назад
За эту выходку, тварей надо пожизненно лишать разрешения на оружие! Это уже даже не браконьеры! Это живодеры! Днищще!
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40k
Лесли 🥰 47 минут назад
Пи*доры сраные!
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27k
Vazari 48 минут назад
Откуда у выродка родовые угодья? И кто ему разрешение на оружие выдал, деграданту??
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7k
Mowgley Z ⚔ 49 минут назад
Гандоны слов нет.
За обман следствия, за применение оружия в месте где люди, за браконьерство, за живодерство - сложить все статьи и посадить тварей по полной

Потапыча ппц жалко, маленький же совсем..
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10k
Dmitry 53 минуты назад
Громил их родовые угодья? Они свои рожи в зеркале видели? Их родовые угодья, где-то возле параши (в данном контексте, "возле сортира во дворе"))).
А мишку жалко...
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260
Дмитрий Байков 53 минуты назад
казнить нахрен всех этих уродов
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9k
Сол Гудман 57 минут назад
Твари, посадить в тюрьму этих мразей
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4k
мемфрид Час назад
На ветчину пустить. Или лучше- отдать медведям
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10k
a_komolow Час назад
Только посадить лет на 10!
И никаких штрафов
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5k
Дмитрий Час назад
Какие, б....ь, ещё "родовые угодья"? Чё за бред? Муд...и и уроды.
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−26
Катюшка Час назад
Сволочи......


«Находясь на своих родовых угодьях, я обнаружил медведя, который бродил по стойбищу. Громил, крушил там всё. И вот я его выслеживал, выслеживал…»

ну да, конечно, маленький медвежонок громил и крушил прямо всё.... ещё и родовые угодья у придурка.... барин, чо уж там.....

Слёзы в глазах, жаль малыша......
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13k
Бляяяястяще! Час назад
Только уголовка с посадкой. Штрафы таких дебилов не отрезвляют.
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331
HalloFreeSpace 2 часа назад
Мне вот интересно , как бы стоял вопрос, если бы этот миша набросился на операторов ? Спасибо парни, что спасли ?
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331
HalloFreeSpace Andrey Полчаса назад
Ну там походу это в порядке вещей их кормить... Согласен, это идиотизм полнейший . У меня на даче с собаками такая история каждый год ... все лето кормят , а потом по весне ой нападают, спасите-помогите ... В данном случае ХЗ правы они или нет , они там живут им видней . Но такое прикормленное чудо по сути уже обречено на пулю ...
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331
HalloFreeSpace 24 минуты назад
Сначала будет клянчить , потом брать свое , это тонкая грань ...
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383
Andrey HalloFreeSpace 19 минут назад
Нет не видней. То что они там живут не даёт им право на нарушения законов! Ни один нармальный охотник не будет срелять медвежонка. Эти выродки гнались за выгодой медведь хоть и мелкий но у него есть шкура жир и желчь это всё можно продать. А то что они его якобы просто сожги звездёш чистой воды.
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383
Andrey HalloFreeSpace 11 минут назад
Не свети передним едой и он не будет её клянчить, идёт к тебе подними руки и громго заори он от тебя побежит ещё и растеряет то что до этого съел. Прежде чем писать такие вещи поговорите со знающими людьми биологами, егерями, лесниками узнаете много нового про дикую природу.
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331
HalloFreeSpace Andrey 10 минут назад
Да фиг их знает там свои порядки , и закон не всегда работает . И думаю медведи эти тоже дают местным угля , так что вопросов много , а медведь скорей всего так и так бы нарвался . Честно скажу пофиг на него , но люди виноваты со всех сторон , это да ...
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10k
Rus77 2 часа назад
Какое у этого жирного ублюдка родовое имение может быть...
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1
alexroland Rus77 47 минут назад
Уродовое
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6k
Shtoppi 2 часа назад
<<медведь громил их родовые угодья>>
Чего-то я не понял, о каких родовых угодьях идет речь на дороге или это какие-то местные самопровозглашенные феодалы?
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383
Andrey Shtoppi 42 минуты назад
дебилы это местные.
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36
Анатолий 2 часа назад
Дебилы, чтоб вам так же сдохнуть!
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31k
Fat Lynx 2 часа назад
Башкиры...
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