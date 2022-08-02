В Югре задержали живодёров, застреливших медвежонка, который случайно вышел на трассу

«Охотников» ждёт уголовка. Хотя они оправдываются тем, что «медведь громил их родовые угодья».
На трассу под Ханты-Мансийском вышел медвежонок. Совсем неопытный и одинокий - скорее всего, остался без матери. Он бродил по дороге и не проявлял никакой агрессии, его даже стали снимать проезжающие автомобилисты.
И тут по медведю открыли огонь. После этого, «бойцы» ещё и потребовали удалить запись с расправой над животным. Но оператор оказался не робкого десятка и на угрозы не поддался. Видео разлетелось по соцсетям и люди потребовали найти и наказать живодёров.
Осторожно: жёсткие кадры!
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Сегодня их приняли. Трое местных жителей уже признались, что забрали с собой тушу убитого медведя и сожгли её. Как заявил один из задержанных:
«Находясь на своих родовых угодьях, я обнаружил медведя, который бродил по стойбищу. Громил, крушил там всё. И вот я его выслеживал, выслеживал…»
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Но в путанные объяснения что-то не сильно поверили и возбудили дело по статье «Незаконная охота». А значит вся компания «охотников» получит штраф, исправительные работы, или до двух лет отсидки.
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АНТИФИШКИ
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За обман следствия, за применение оружия в месте где люди, за браконьерство, за живодерство - сложить все статьи и посадить тварей по полной
Потапыча ппц жалко, маленький же совсем..
А мишку жалко...
И никаких штрафов
«Находясь на своих родовых угодьях, я обнаружил медведя, который бродил по стойбищу. Громил, крушил там всё. И вот я его выслеживал, выслеживал…»
ну да, конечно, маленький медвежонок громил и крушил прямо всё.... ещё и родовые угодья у придурка.... барин, чо уж там.....
Слёзы в глазах, жаль малыша......
Чего-то я не понял, о каких родовых угодьях идет речь на дороге или это какие-то местные самопровозглашенные феодалы?