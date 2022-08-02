В Югре задержали живодёров, застреливших медвежонка, который случайно вышел на трассу

На трассу под Ханты-Мансийском вышел медвежонок. Совсем неопытный и одинокий - скорее всего, остался без матери. Он бродил по дороге и не проявлял никакой агрессии, его даже стали снимать проезжающие автомобилисты.

И тут по медведю открыли огонь. После этого, «бойцы» ещё и потребовали удалить запись с расправой над животным. Но оператор оказался не робкого десятка и на угрозы не поддался. Видео разлетелось по соцсетям и люди потребовали найти и наказать живодёров.

Осторожно: жёсткие кадры!