Элементарный тест по всемирной истории

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Дюжина простых вопросов по самым разным эпохам мировой истории. В тесте не будет дат или запутанных вопросов. Проверьте свои знания — помните ли вы то, что проходили на уроках истории в школе?
Источник:
АНТИФИШКИ
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