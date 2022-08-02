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Элементарный тест по всемирной истории

Элементарный тест по всемирной истории

Автор:
02 августа 2022 16:53
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Тесты   всемирная история   история   тест   тесты по истории   элементарные тесты   
2913
1
Дюжина простых вопросов по самым разным эпохам мировой истории. В тесте не будет дат или запутанных вопросов. Проверьте свои знания — помните ли вы то, что проходили на уроках истории в школе?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Тесты   всемирная история   история   тест   тесты по истории   элементарные тесты   
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8  комментариев
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2k
Froll 47 минут назад
Трояк мне,неучу.
Из 12 вопросов ответили верно на 8. Кое-что из уроков истории ещё помните
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10k
kaboza 23 минуты назад
11/12
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1k
Ловите наркомана! 46 минут назад
Ну и ладно, плохо
Зато я знаю как делить Польшу
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9k
Dabus 50 минут назад
9 из 12ти
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16k
Дядюшка Ау 2 часа назад
11 верных. Кальмарская уния подложила свинью
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Никифоридис

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