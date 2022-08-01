FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 386 постов • 58 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом 
И вновь производители мухлюют с упаковкой

И вновь производители мухлюют с упаковкой

Автор:
01 августа 2022 17:09
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: мухлеж   нечестно   обман   попались!   продавцы   удивительное рядом   упаковка   фокусы   
717
34
Упаковка, в которой продукт кажется больше и лучше, чем на самом деле, - тайное оружие недобросовестных продавцов. будем предупреждены!
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: мухлеж   нечестно   обман   попались!   продавцы   удивительное рядом   упаковка   фокусы   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Сергей Семенов 2 часа назад
В облатках /капсулах обычно находится или очень горькое/противное лекарство, или то, которое не должно контактировать со слюной и/или желудочным соком (т.е. всасываться уже в кишечнике).
Поэтому не нужно высыпать порошок из капсул и разгрызать таблетки в облатках.
Ну и рассасывать желтые витаминки-драже - они сделаны слоями не просто так.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Lovels Travel Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
85k
Taras Kozalupko Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Allmaster Час назад
А за рубежом разве не судятся по всякой хрени? Или же все таки где то написано что там не тот вес или прочее?
Если на картинке нарисовано одно, а внутри не то, это обман?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Михаил 2 часа назад
Производители так сами себя [мат]...т. Один раз их продукт купят и больше не будут. А то и еще хуже. Купят их продукцию на сайте Амазон, обнаружат нае..ку и вернут назад.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Егор 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Владимир 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Vazari 2 часа назад
Сдается мне, что половина снимков-фейки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
82
iskra Vazari Полчаса назад
Скорее не фейки,а заводской брак. Типа - дозатор, не сработал или переход на другую начинку. Конечно,такое должно отбраковываться,но при выпуске миллионов штук может и проскакивать в торговлю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
945
MPEG-8 2 часа назад
Это война за полки в магазинах, сделай они упаковку меньше, товар не заметят.
Возмущаются, те, кто это всё равно покупает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Shtoppi 2 часа назад
<<Все лгут, даже шоколадки>>
И где они тут наврали? Вроде написано 18 - так там 18 штук.
А в целом ничего личного - просто бизнес)))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
SandMANn 2 часа назад
Статья 159 УК РФ. Мошенничество.

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере, -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Примечания. 1. Значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей.

2. Крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.

3. Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей.

4. Действие частей пятой - седьмой настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

72596



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Автомобили", "Авиация" и стоянка под открытым небом.(Прогулка по павильонам "Музея Вадима Задорожного")
"Автомобили", "Авиация" и стоянка под открытым небом.(Прогулка по павильонам "Музея...
Мои акварельные работы. Часть 2
Мои акварельные работы. Часть 2
Набирающие популярность в сообществах
25 актеров, которых никто никогда не заменит
25 актеров, которых никто никогда не заменит
«Дрова есть? А если найду?!»: голландцы ждут суровой зимы и массово запасают топливо для печей и каминов
«Дрова есть? А если найду?!»: голландцы ждут суровой зимы и массово запасают топливо...
Электромобиль, который сам себя заряжает (видео)
Электромобиль, который сам себя заряжает (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно

Лучшие демотиваторы
Евгений Онегин в кратком изложении

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#люди#позитив#Приколы#Россия#истории#шоу бизнес#смех#красота
#фото#интересно#животные#СССР#подборка#скандал#кино#улыбнуло#фильм#страна
#прикол#факты#картинки#фотографии#в мире#Интересные#сарказм#Спорт#полиция
Электромобиль, который сам себя заряжает (видео) Электромобиль, который сам себя заряжает (видео) Продавцы цветов из Калькутты Продавцы цветов из Калькутты Современные продавцы постоянно что-то недоговаривают Современные продавцы постоянно что-то недоговаривают А ларчик просто открывался: как устроены 7 известных фокусов А ларчик просто открывался: как устроены 7 известных фокусов 20 уловок от производителей, глядя на которые хочется спросить: «Да вы издеваетесь?!» 20 уловок от производителей, глядя на которые хочется спросить: «Да вы издеваетесь?!» Бесплатный сыр бывает только в мышеловке: 18 фото уловок маркетологов Бесплатный сыр бывает только в мышеловке: 18 фото уловок маркетологов

На что жалуетесь?

Вернуться