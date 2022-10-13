Wildberries или возвращение в лихие 90-е

Приветствую всех, Фишкяне!!
Решил накатать о наболевшем. А именно о наших родных "Ягодках". Только разговор пойдет сегодня не про покупки на этом маркетплейсе, а про продажи.
Да, поверьте, болей у продавцов гораздо больше чем у покупателей.
Оговорюсь сразу, пост не заказной. Все сказанное и описанное ниже происходило лично со мной. Все высказывания - мое личное оценочное суждение. Целью данного поста не является оскорбление маркетплейса или извлечения личной выгоды. Цель донести реальную ситуацию в среде продавцов на данный момент времени.
Для начала, очень кратко, для тех кто не в теме как продает ВБ (кто знает может перейти к следующему абзацу):
Сам ВБ продает не так уж и много. На ВБ продают разные продавцы (селлеры). Отправка товара до ПВЗ (пункт выдачи) идет со складов ВБ. Их не очень много, штук 7 или чуть больше по РФ. Существует 2 схемы продаж:
1. FBW - у вас есть товар и вы продавец. Вы отправляете товар на склад ВБ, платите за хранение и доставку до ПВЗ, если его кто-то заказал. ВБ берет комиссию 10-15% с ваших продаж.
2. FBS - у вас есть товар и вы продавец. Вы храните товар у себя, но если кто-то сделал заказ на сайте, то вы в течении 24-48-72ч. должны привезти его на склад ВБ. Там его примут и сразу отправят на ПВЗ. Комиссия ВБ тут считается в зависимости от того, как быстро вы привезете товар на склад.
Если клиент отказывается от товара на выдаче, то его возвращают на ближайший региональный склад и товар ждет следующего заказа.
Это было краткое описание как все это работает.
Теперь к моим событиям!!!
Решил я тоже стать продавцом. Есть товар который я сам изготовил. Есть кабинет продавца, который регистрировал неск. месяцев назад. Зарегистрирован я официально самозанятым.
Подготовил товар, упаковал по всем требованиям Вайлдберриз, создал поставку на 12.10.2022 и отправил транспортной компанией до ближайшего склада WB в г. Казань, заплатив за доставку 1800 рублей.
11.10.2022г. примерно в 14ч. транспортная компания, уже из Казани, присылает мне данные водителя, чтобы я заказал ему пропуск для проезда на территорию склада ВБ. Он поедет утром отвозить мой товар.
Я ввожу свой номер телефона для входа в кабинет и что же такое, оказывается моего кабинета не существует! Моего номера нет в системе!
Парам-пам-пам, подумал я (только матом) и пошел выяснять в чем дело.
А дело оказалось в том, что мой личный кабинет продавца (ЛК) просто деактивировали. Чтобы его снова включить, нужно оплатить 10000 рублей. Немного офигев от такой новости пошел в трудный путь по чатам техподдержки.
В официальном чате продавцов, устроенном, на мой взгляд, весьма нелепо (писать сообщение можно 1 раз в час). Ну да ладно, написал я сообщение:
В первый час мне никто не ответил, разумеется, а ответили на 4-ое сообщение (т.е. через 4 часа) что мой кабинет был отключен и чтобы его включить нужно внести "гарантийный взнос" в размере 10000 рублей.
Напоминаю, кабинет у меня уже был давно, в нем созданы карточки товара, сформированы все штрихкоды, создана поставка и назначена дата на 12.10.2022.
И в чате я вижу таких же страдальцев как и я!! О-О-Очень большое количество людей, у кого Wildberries просто отжал личные кабинеты и предложил вернуть их за 10000 Р.
Таких сообщений появлялось в официальном чате по несколько десятков штук в час.
Сразу же на этой почве активизировались мошенники. Я не удержался и немного поглумился над одним, который сам пришел ко мне в личку в ватсап )))
Чуток посмеявшись пошел дальше бодать ситуацию.
Далее Ближе к ночи 11.10.2022 руководствуясь ответом Админов чата поддержки я написал на официальную почту [email protected] письмо с просьбой восстановить доступ к ЛК. Приложив требуемы документы: Заявление в свободной форме с сутью просьбы, фото-сэлфи с паспортом в руке.
На следующий день (12.10.2022) мне пришел ответ с ответной просьбой прислать сэлфи, чтобы заявление было в одной руке, а раскрытый паспорт в другой руке. И чтобы все это читабельно было.
/наверное дальше попросят станцевать или спеть песню, подумал я, но принял правила игры и сделал все что просили/.
А в это время в официальных чатах история накалялась. Некоторые люди, оплатившие 10000 рублей за активацию своего кабинета обнаружили что их кинули как котят.
Очень много людей оплатили эти 10000 рублей за возвращение того, что Wildberries нагло отжал, как простой гопник из подворотни. Кто-то из чата мне подкинул контакты "официального менеджера" WB. Попробовал и я обратиться к
гопнику "специалисту".
и тут "специалист" неожиданно переобулся в воздухе )))) Ау, вайлдберриз вы там вообще ку-ку??
То тратить эти деньги нельзя и они просто как депозит при аренде квартиры. Как задумаешь съезжать, тогда и отдадут (может быть...и это не точно), то неожиданные повороты:
И вдруг стало возможно вывести деньги из ЛК после оплаты.
Далее стандартное "ну вы поймите...." в общем давят на жалость и понимание:
если честно, ну реально не аргумент.
Ну в итоге он мне прислал реквизиты карты для оплаты !!!ВНИМАНИЕ!! КАРТА ФИЗЛИЦА!! (смайлик рукалицо)
в общем я попытался еще раз внять голосу разума, но тщетно
на этом наше общение со "специалистом" было закончено. Разумеется "на деревню Дедушке" я переводить ничего не стал. Ищи потом ветра в поле ))) держи карман шире ну прочие радости народного творчества ).
А специалист "закрыл мою заявку". Мда-а-а-а-а. Нет слов чтобы описать всю широту души русской, обманутой вот так наглым образом.
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ФИНАЛ (для тех кто дожил до этого момента)
На данном этапе я жду ответа по официальной почте от Wildberries, куда отправил супер селфи с двумя документами. Транспортная компания разрешила бесплатное хранение на терминале Казань моего груза, за что им большое спасибо! И пока коробка находится там, буду добивать эту историю.
P.S.
Кто-то из вас наверняка захочет закидать тапками, и сказать что переписки выкладывать нельзя и все вот это вот.
Отвечу сразу - я все обезличил. Ни имен, ни фамилий ничего. А просто диалог, который происходит сейчас, уверен, у множества продавцов ВБ со службой поддержки. Прямо сейчас люди теряют кучу денег.
Люди заказывают фотосессии, чтобы красиво снять товар для карточек, заказывают создание видеороликов (таковы требования ВБ), вкладывают деньги в SEO продвижение своего товара.
И тут приходит злой гопник и отбирает все это с предложением выкупить обратно (но это не точно)за 10000 рублей.
Слушайте, так автомобильные номера чужих регионов воровали в МСК и оставляли записки для владельца, с предложением выкупить обратно за 5000 рублей.
Поэтому считая себя пострадавшей стороной, пытаюсь придать максимальной огласке данный произвол Wildberries и как-то вернуть свое.
Спасибо, пошел дальше раскачивать эту лодку.
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Покупать там что то серьёзное и дорогостоящее себе дороже.
Фуй вам, подумал я и потребовал удалить все аки и ушёл на юлу.