Wildberries или возвращение в лихие 90-е

Оговорюсь сразу, пост не заказной. Все сказанное и описанное ниже происходило лично со мной. Все высказывания - мое личное оценочное суждение. Целью данного поста не является оскорбление маркетплейса или извлечения личной выгоды. Цель донести реальную ситуацию в среде продавцов на данный момент времени.



Для начала, очень кратко, для тех кто не в теме как продает ВБ (кто знает может перейти к следующему абзацу):

Сам ВБ продает не так уж и много. На ВБ продают разные продавцы (селлеры). Отправка товара до ПВЗ (пункт выдачи) идет со складов ВБ. Их не очень много, штук 7 или чуть больше по РФ. Существует 2 схемы продаж:

1. FBW - у вас есть товар и вы продавец. Вы отправляете товар на склад ВБ, платите за хранение и доставку до ПВЗ, если его кто-то заказал. ВБ берет комиссию 10-15% с ваших продаж.

2. FBS - у вас есть товар и вы продавец. Вы храните товар у себя, но если кто-то сделал заказ на сайте, то вы в течении 24-48-72ч. должны привезти его на склад ВБ. Там его примут и сразу отправят на ПВЗ. Комиссия ВБ тут считается в зависимости от того, как быстро вы привезете товар на склад.

Если клиент отказывается от товара на выдаче, то его возвращают на ближайший региональный склад и товар ждет следующего заказа.

Это было краткое описание как все это работает.

Теперь к моим событиям!!!

Решил я тоже стать продавцом. Есть товар который я сам изготовил. Есть кабинет продавца, который регистрировал неск. месяцев назад. Зарегистрирован я официально самозанятым.

Подготовил товар, упаковал по всем требованиям Вайлдберриз, создал поставку на 12.10.2022 и отправил транспортной компанией до ближайшего склада WB в г. Казань, заплатив за доставку 1800 рублей.

11.10.2022г. примерно в 14ч. транспортная компания, уже из Казани, присылает мне данные водителя, чтобы я заказал ему пропуск для проезда на территорию склада ВБ. Он поедет утром отвозить мой товар.

Я ввожу свой номер телефона для входа в кабинет и что же такое, оказывается моего кабинета не существует! Моего номера нет в системе!

Парам-пам-пам, подумал я (только матом) и пошел выяснять в чем дело.

А дело оказалось в том, что мой личный кабинет продавца (ЛК) просто деактивировали. Чтобы его снова включить, нужно оплатить 10000 рублей. Немного офигев от такой новости пошел в трудный путь по чатам техподдержки.