Лето советской Москвы

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Просто интересные летние фотографии Москвы.
Интересного вам просмотра!
Интересного вам просмотра!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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