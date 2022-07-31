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Лето советской Москвы

Лето советской Москвы

Автор:
31 июля 2022 21:43
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
1375
30
Просто интересные летние фотографии Москвы.
Интересного вам просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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11  комментариев
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44k
Андрей 11 часов назад
Куда делись граждане отдыхающие?
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13k
banzai7 37 минут назад
Вот вроде только вчера все было...
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16k
Вася 11 часов назад
это точно советская Москва ??
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