Когда всё наоборот

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Часто случается так, что всё идёт наперекосяк: белое становится чёрным, низ оказывается сверху... и только австрлийцы продолжают ходить на головах.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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