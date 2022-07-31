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Когда всё наоборот

Когда всё наоборот

Автор:
31 июля 2022 14:03
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   всё наоборот   задом наперёд   наоборот   подборка   прикол   
2614
18
Часто случается так, что всё идёт наперекосяк: белое становится чёрным, низ оказывается сверху... и только австрлийцы продолжают ходить на головах.
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Источник:

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Метки: Юмор   всё наоборот   задом наперёд   наоборот   подборка   прикол   
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11  комментариев
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Сергей Час назад
Надпись для зеркал впередиидущей автомашины

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46k
Войнов 43 минуты назад
Комментарий к фото
Сосульки это несовременно. Сосули...
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54k
alertol 52 минуты назад
Сосунцы и ледульки?
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5k
heta 2 часа назад
Конечно удобно. Волнует другое? Не вредно ли этому организму вдыхать кислород и сигаретный дым? Вдруг среда на его планете совсем другая и основа жизни - не углеродная? А кремниевая, например?
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Никифоридис

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