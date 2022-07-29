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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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АНТИФИШКИ
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Если уж быть до конца откровенным, то страна - это первые 2 цифры. Но это не страна-производитель, а страна, которая регистрировала модель в Ассоциации GSM.
А цифры с 3 по 8 это всего лишь серийный номер модели.
Как говорится - RTFM. Ну, в смысле, "учите матчасть".