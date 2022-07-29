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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
29 июля 2022 08:58
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.
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2  комментария
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Сергей Семенов Час назад
Далааааааднаааа! 7 и 8 цифра в IMEI - страна?!
Если уж быть до конца откровенным, то страна - это первые 2 цифры. Но это не страна-производитель, а страна, которая регистрировала модель в Ассоциации GSM.
А цифры с 3 по 8 это всего лишь серийный номер модели.
Как говорится - RTFM. Ну, в смысле, "учите матчасть".
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Андрей Л 16 минут назад
Ну на погоду пока еще можно жаловаться
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