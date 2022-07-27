В Волгограде со дна Волги подняли уникальный бронекатер БК-31

Сколько себя помню, в Волгограде никогда пышно не отмечали дату начала Сталинградской битвы. Хотя, если спросить у любого волгоградца о дате начала битвы на Волге, он, не задумываясь, ответит - 17 июля 1942 года.
2022 год особый! Юбилейный!
Ровно 80 лет назад фашистские полчища ступили на сталинградскую землю. 80 лет назад началась самая кровопролитная битва на земле.
Героям Волжской военной флотилии
Не отметить эту скорбную дату было просто нельзя. Тем более, что и открытие памятника бронекатеру БК-31 решили приурочить именно к этому событию.
Бронекатер БК-31 (проект С-40, заводской номер 330) был заложен в 1941 году в г. Зеленодольске по программе судостроения НКВД. Автор проекта Ю.Ю. Бенуа.
Катер был спущен на воду в 1942 году и сразу попал в гущу событий Сталинградской битвы.
Принимая активное участие в обороне Сталинграда, БК-31 в ходе ожесточенного боя 9 октября 1942 года на сталинградском рейде получи множественные пробоины и затонул.
В мае 2017 года один из ныряльщиков в районе волгоградского порта обнаружил остов судна. Им и оказался БК-31.
Учитывая уникальность данного катера, было принято решение его поднять со дня Волги.
Данных катеров было изготовлено все 7 единиц, и до последнего времени считалось, что до наших дней из них не сохранилось ни одного.
Кстати, на Центральной набережной Волгограда находятся еще два катера, которые принимали активное участие в Сталинградской битве. Один из них пожарно-спасательный катер "Гаситель". СМОТРИТЕ ВИДЕО.
Реставрационные работы БК-31 продолжались свыше двух лет. Команда реставраторов и ветераны Великой Отечественной войны сошлись в едином мнении, что все боевые повреждения и пробоины катера необходимо оставить без изменений.
Так же, к счастью, из 11 останков членов экипажа, 5 имен были установлены, а у троих найдены родственники.
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Вы что-то путаете. Это речной бронекатер проекта 1125 и построено их было 203 штуки.