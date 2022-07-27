В Волгограде со дна Волги подняли уникальный бронекатер БК-31

Данных катеров было изготовлено все 7 единиц, и до последнего времени считалось, что до наших дней из них не сохранилось ни одного.

Кстати, на Центральной набережной Волгограда находятся еще два катера, которые принимали активное участие в Сталинградской битве. Один из них пожарно-спасательный катер "Гаситель". СМОТРИТЕ ВИДЕО.

Реставрационные работы БК-31 продолжались свыше двух лет. Команда реставраторов и ветераны Великой Отечественной войны сошлись в едином мнении, что все боевые повреждения и пробоины катера необходимо оставить без изменений.