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В Волгограде со дна Волги подняли уникальный бронекатер БК-31

В Волгограде со дна Волги подняли уникальный бронекатер БК-31

Автор:
27 июля 2022 06:19
Сообщество : Военное
Метки: БК-31   Бронекатер   Великая Отечественная война   сталинград   сталинградская битва   
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Сколько себя помню, в Волгограде никогда пышно не отмечали дату начала Сталинградской битвы. Хотя, если спросить у любого волгоградца о дате начала битвы на Волге, он, не задумываясь, ответит - 17 июля 1942 года.

2022 год особый! Юбилейный!

Ровно 80 лет назад фашистские полчища ступили на сталинградскую землю. 80 лет назад началась самая кровопролитная битва на земле.

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Героям Волжской военной флотилии

Не отметить эту скорбную дату было просто нельзя. Тем более, что и открытие памятника бронекатеру БК-31 решили приурочить именно к этому событию.


Бронекатер БК-31 (проект С-40, заводской номер 330) был заложен в 1941 году в г. Зеленодольске по программе судостроения НКВД. Автор проекта Ю.Ю. Бенуа.

Катер был спущен на воду в 1942 году и сразу попал в гущу событий Сталинградской битвы.

Принимая активное участие в обороне Сталинграда, БК-31 в ходе ожесточенного боя 9 октября 1942 года на сталинградском рейде получи множественные пробоины и затонул.


В мае 2017 года один из ныряльщиков в районе волгоградского порта обнаружил остов судна. Им и оказался БК-31.

Учитывая уникальность данного катера, было принято решение его поднять со дня Волги.


Данных катеров было изготовлено все 7 единиц, и до последнего времени считалось, что до наших дней из них не сохранилось ни одного.


Кстати, на Центральной набережной Волгограда находятся еще два катера, которые принимали активное участие в Сталинградской битве. Один из них пожарно-спасательный катер "Гаситель". СМОТРИТЕ ВИДЕО.


Реставрационные работы БК-31 продолжались свыше двух лет. Команда реставраторов и ветераны Великой Отечественной войны сошлись в едином мнении, что все боевые повреждения и пробоины катера необходимо оставить без изменений.

Так же, к счастью, из 11 останков членов экипажа, 5 имен были установлены, а у троих найдены родственники.


СМОТРИТЕ ВИДЕО "БРОНЕКАТЕР БК-31"

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Метки: БК-31   Бронекатер   Великая Отечественная война   сталинград   сталинградская битва   
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Мурчелло 2 часа назад
Красиво сделали.
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Алексей Час назад
Какой проект С-40? Какие 7 единиц?

Вы что-то путаете. Это речной бронекатер проекта 1125 и построено их было 203 штуки.
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