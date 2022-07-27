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Цветовой тест Люшера

Цветовой тест Люшера

Автор:
27 июля 2022 17:10
Сообщество : Психология
Метки: Тесты   психологические тесты   психология   тест   тесты по психологии   цветовой тест Люшера   
2773
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Психологический тест, изобретенный Максом Люшером, поможет в определении вашего текущего психологического состояния. Особенность теста заключается в том, что ваши предпочтения могут меняться в зависимости от времени суток, настроения и окружения.

Источник:

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Метки: Тесты   психологические тесты   психология   тест   тесты по психологии   цветовой тест Люшера   
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10  комментариев
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1k
sos1960sos 2 часа назад
Выбери цвет, лошара...
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6k
Shtoppi 19 минут назад
Какой-то пост недоделанный. Видимо при создании что-то пошло не так)))))
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18k
Corvus Corax 41 минуту назад
Неужели кто-то вспомнил? Да, тест реально работает... Но не на фишках.. Не в фишках дело.. Просто аффтар полный идиот... Слышал звон... а в школе ж не учили мозги прокачивать, только в телефоне пальцами тыкать...
Да, тест мощный.. но как тут сформулировано - даже не пытайтесь...
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245
Gigantes 49 минут назад
Ой, дичь какая-то
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18k
ЦСКА Час назад
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15k
эмосурикат прямоползающий Час назад
это какой-то лайтовый тест, я когда-то проходил, там минут 20 цветы выбирал
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264
adssaf afasffdsga эмосурикат прямоползающий Час назад
Как у вас всех хватает терпения эти тесты проходить? Я один раз зашёл на один подобный тест, видел сразу, что вопросов дохренилиард(350 штук вродьбе), но хренли нам, пехоте. Меня ещё до сотни вынесло и я где-то на 70-80 бросил этим заниматься.
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