Цветовой тест Люшера

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Психологический тест, изобретенный Максом Люшером, поможет в определении вашего текущего психологического состояния. Особенность теста заключается в том, что ваши предпочтения могут меняться в зависимости от времени суток, настроения и окружения.
Источник:
АНТИФИШКИ
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