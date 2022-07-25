Мисс колхозная Москва 2022

На мой взгляд, девушка выглядит как - кхм - танцовщица ночного заведения с окраин.
Я вижу противоестественно огромные и жёсткие силиконовые бидоны. Надутые губы, которые цепляются за нос. Неактуальные, нависшие над пластмассовыми ресницами брови.
На лице этой мисс нет ни единой естественной и привлекательной, на мой взгляд, черты.
Реально некрасивая девка, ещё и вся сделанная-переделанная.
Неужели столица у нас такая отсталая, что в конкурсе на первую её красавицу побеждает бюджетно перешитая баба?
Несколько лет назад, со своей грудью, со своими губами, эта «Мисс Москва» была намного лучше.
Не красавица, но вполне приятная девушка, которая выделялась из толпы изящной фигурой при высоком росте. Редкое и красивое сочетание.
Взяла и зачем-то себя испортила.
Мне всё это отвратительно, если честно. Отвратительно тем, что такой неприятный, мягко говоря, образ насильно навязывается нашему обществу в качестве красивого.
Смотрите, девчонки, кто считается красивой! Вот она!
Качайте губы. Вшивайте в грудь по 10 литров силикона и приклеивайте на глупые головы волосню непонятно откуда взятую. Уродуйте брови, губы, носы. Становитесь все на одно лицо: лицо пластической хирургии.
Лапоньки мои, не ведитесь! Красиво то, что естественно.
Ваша сила не в растянутых филлерами губищах, а в том, что вы несёте в этот мир: любовь или невроз, нежность или комплексы, страсть или страх, хорошее воспитание или зассаную подворотню, ум или дурь, доброту или злобу.
Для меня явные следы вмешательства на лице сродни татуировке на лбу: «Закомплексована и неумна».
Но Тимати, наверное, эта новая Мисс понравится. Может, к себе возьмёт.
А вам она нравится?
«Это бьюти-состязание даже не делает вид, что оно про бьюти — у кого перспективнее и щедрее ухажер, того и тапки, поэтому нет смысла оценивать натуральность внешности победительницы Анны. Зато у нее широкая душа и отличная растяжка».
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Неожиданные образы москвичей и гостей столицы, в которых они спустились в подземку
- Девушка исполнила стриптиз у входа в столичный Парк Горького
- В центре Москвы горит башня Capital Towers
- Московские полицейские задержали пьяного мужика, который разгуливал по городу с катаной
- Почему Лужков мост называется именно так
У меня племянница тоже в таком типе. Встречу на улице, не узнаю, однозначно. Только когда приходит в гости, понимаю, что это именно она! Другие такие ко мне не ходят! )))
Это так удобно для богатеньких - все девицы унифицированные - внешность приблизительно одинаковая.