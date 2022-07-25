Мисс колхозная Москва 2022





Ваша сила не в растянутых филлерами губищах, а в том, что вы несёте в этот мир: любовь или невроз, нежность или комплексы, страсть или страх, хорошее воспитание или зассаную подворотню, ум или дурь, доброту или злобу.



Для меня явные следы вмешательства на лице сродни татуировке на лбу: «Закомплексована и неумна».



Но Тимати, наверное, эта новая Мисс понравится. Может, к себе возьмёт.



А вам она нравится?