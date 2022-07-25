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Мисс колхозная Москва 2022

Мисс колхозная Москва 2022

Автор:
25 июля 2022 14:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 2022   Москва   мисс   
823
6

На мой взгляд, девушка выглядит как - кхм - танцовщица ночного заведения с окраин.
Я вижу противоестественно огромные и жёсткие силиконовые бидоны. Надутые губы, которые цепляются за нос. Неактуальные, нависшие над пластмассовыми ресницами брови.
На лице этой мисс нет ни единой естественной и привлекательной, на мой взгляд, черты.
Реально некрасивая девка, ещё и вся сделанная-переделанная.

Неужели столица у нас такая отсталая, что в конкурсе на первую её красавицу побеждает бюджетно перешитая баба?

Несколько лет назад, со своей грудью, со своими губами, эта «Мисс Москва» была намного лучше.

Не красавица, но вполне приятная девушка, которая выделялась из толпы изящной фигурой при высоком росте. Редкое и красивое сочетание.

×
×

Взяла и зачем-то себя испортила.

Мне всё это отвратительно, если честно. Отвратительно тем, что такой неприятный, мягко говоря, образ насильно навязывается нашему обществу в качестве красивого.

Смотрите, девчонки, кто считается красивой! Вот она!




Качайте губы. Вшивайте в грудь по 10 литров силикона и приклеивайте на глупые головы волосню непонятно откуда взятую. Уродуйте брови, губы, носы. Становитесь все на одно лицо: лицо пластической хирургии.

Лапоньки мои, не ведитесь! Красиво то, что естественно.




Ваша сила не в растянутых филлерами губищах, а в том, что вы несёте в этот мир: любовь или невроз, нежность или комплексы, страсть или страх, хорошее воспитание или зассаную подворотню, ум или дурь, доброту или злобу.

Для меня явные следы вмешательства на лице сродни татуировке на лбу: «Закомплексована и неумна».

Но Тимати, наверное, эта новая Мисс понравится. Может, к себе возьмёт.

А вам она нравится?


«Это бьюти-состязание даже не делает вид, что оно про бьюти — у кого перспективнее и щедрее ухажер, того и тапки, поэтому нет смысла оценивать натуральность внешности победительницы Анны. Зато у нее широкая душа и отличная растяжка».


Источник:

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Метки: 2022   Москва   мисс   
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18  комментариев
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224
Злой сибирец 2 часа назад
Поддерживаю автора. Уже неописуемо бесит это стандартное уродство. Ещё недавно эти искусственные рожи были только в интернете. Теперь, бл..., в реал повыползали. Меня уже передёргивает от омерзения при встрече с такими секс-куклами.
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11k
Alex Djeff 42 минуты назад
Линейка тюнинга одобрена! Ставим на конвейер...
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990
Злодей 54 минуты назад
Это же развлечение для богатых, чё на него подкидываться.
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834
Кардинал 55 минут назад
Мукла...
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5k
Дмитрий Час назад
Как то по...й и на неё и на этот конкурс.
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7k
hairov Час назад
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36k
Антон Час назад
Пластмассовый мир победил!
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−1
ivkondr 2 часа назад
Непонятно, как выбирают победительницу - после тюнинга они все практически одинаковые.
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10k
Sasa 2 часа назад
Точно, все на одно лицо!
У меня племянница тоже в таком типе. Встречу на улице, не узнаю, однозначно. Только когда приходит в гости, понимаю, что это именно она! Другие такие ко мне не ходят! )))
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9k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Достаточно открыть Солянку - там есть несколько авторов, которые постоянно выкладывают фото красивых девчонок, натуральных. А тут - силиконовое чучело... Смотреть не на что.
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11k
.Атеист. 2 часа назад
Да все эти конкурсы оцениваются исключительно платежеспособностью участников. Да первая встречная с уверенностью 95% будет симпатичней, чем эта победительница. Отмыли бабло и всё, следующий "конкурс" готовят. Иначе объяснить просто не могу.
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−8
Евгений 2 часа назад
Похожа на эскортницу...
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13k
FatZilla 2 часа назад
Как там картинка была...
Это так удобно для богатеньких - все девицы унифицированные - внешность приблизительно одинаковая.
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9k
Бритва 2 часа назад
эти надутые губы и всё остальное прочее - не для того, чтобы быть красивой, а способ заявить всем, что, "смотрите, у меня деньги, а вы - быдло".
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6k
Shade116 2 часа назад
Отработанная!
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