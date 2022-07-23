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Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
2.
Первый состав группы «Лицей», 1990-е годы.
На фото Елена Перова (сестра Сергея Супонева), Настя Макаревич и Изольда Ишханишвили.
На фото Елена Перова (сестра Сергея Супонева), Настя Макаревич и Изольда Ишханишвили.
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8.
«Назовете слово сразу или будете вращать барабан?».
Ассистент ведущего «Поля чудес» Наталья Мельник на съёмках передачи.
Москва, телецентр «Останкино» ,1992 год.
Первый выпуск еженедельной телеигры «Поле чудес» зрители увидели в эфире Первой программы ЦТ 26 октября 1990 года. Идею создания капитал-шоу продюсер Анатолий Лысенко почерпнул из американской программы «Колесо Фортуны» и предложил её журналисту Владиславу Листьеву. Не сумев договориться с владельцами прав на «Колесо фортуны» о приобретении лицензии, телекомпания ВИD объединила детали нескольких зарубежных шоу в одно. Название передачи Листьев позаимствовал из сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
До середины 1991 года «Поле чудес» вел сам Листьев, после чего на его место пришел Леонид Якубович, ставший бессменным ведущим и символом передачи. Сначала Якубович хотел отказаться от ведения шоу, но после смены концепции (акцентирование внимания не на только на отгадывании слов, но и на личностях участников), закрепился за ним на долгие годы. В течение пяти лет Листьев несколько раз появлялся в качестве соведущего «Поля чудес» до его убийства в 1995-м.
Ассистент ведущего «Поля чудес» Наталья Мельник на съёмках передачи.
Москва, телецентр «Останкино» ,1992 год.
Первый выпуск еженедельной телеигры «Поле чудес» зрители увидели в эфире Первой программы ЦТ 26 октября 1990 года. Идею создания капитал-шоу продюсер Анатолий Лысенко почерпнул из американской программы «Колесо Фортуны» и предложил её журналисту Владиславу Листьеву. Не сумев договориться с владельцами прав на «Колесо фортуны» о приобретении лицензии, телекомпания ВИD объединила детали нескольких зарубежных шоу в одно. Название передачи Листьев позаимствовал из сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
До середины 1991 года «Поле чудес» вел сам Листьев, после чего на его место пришел Леонид Якубович, ставший бессменным ведущим и символом передачи. Сначала Якубович хотел отказаться от ведения шоу, но после смены концепции (акцентирование внимания не на только на отгадывании слов, но и на личностях участников), закрепился за ним на долгие годы. В течение пяти лет Листьев несколько раз появлялся в качестве соведущего «Поля чудес» до его убийства в 1995-м.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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