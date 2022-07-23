Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 2000-х. Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

1. 0 Модницы на Красной площади в Москве, 1990 год.

2. 0 Первый состав группы «Лицей», 1990-е годы.

На фото Елена Перова (сестра Сергея Супонева), Настя Макаревич и Изольда Ишханишвили.

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3. 0 Александр Розенбаум в компании лидера ОПГ Евгения Жарова и его помощника.

Россия, 1990-е годы.

4. 0 Основатель группы «Король и Шут» Михаил «Горшок» Горшенёв с фанатами, 1999 год.

5. 0 Децл и Тимати отдыхают в боулинге.

Москва, 2000 год.

6. 0 Брейк Данс на Арбате.

Москва, 1990-е годы.

7. 0 Фото на память.

Счастливый поклонник группы «ВИА Гра»( первый состав) , 2001 год.

8. 0 «Назовете слово сразу или будете вращать барабан?».

Ассистент ведущего «Поля чудес» Наталья Мельник на съёмках передачи.

Москва, телецентр «Останкино» ,1992 год.



Первый выпуск еженедельной телеигры «Поле чудес» зрители увидели в эфире Первой программы ЦТ 26 октября 1990 года. Идею создания капитал-шоу продюсер Анатолий Лысенко почерпнул из американской программы «Колесо Фортуны» и предложил её журналисту Владиславу Листьеву. Не сумев договориться с владельцами прав на «Колесо фортуны» о приобретении лицензии, телекомпания ВИD объединила детали нескольких зарубежных шоу в одно. Название передачи Листьев позаимствовал из сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».



До середины 1991 года «Поле чудес» вел сам Листьев, после чего на его место пришел Леонид Якубович, ставший бессменным ведущим и символом передачи. Сначала Якубович хотел отказаться от ведения шоу, но после смены концепции (акцентирование внимания не на только на отгадывании слов, но и на личностях участников), закрепился за ним на долгие годы. В течение пяти лет Листьев несколько раз появлялся в качестве соведущего «Поля чудес» до его убийства в 1995-м.

9. 0 Татьяна Буланова, 1990-е годы.

10. 0 Торговля, 1990-е

11. 0 Манекенщица демонстрирует платье из коллекции модельера Алексея Грекова. 1992 год

12. 0 Уличный художник на Старом Арбате, 1991 год.

13. 0 1998–1999 годы. Автор: Стас Клевак.

14. 0 На лавочке. 20 мая 1994 года. Автор: Алина Башмакова.

15. 0 «Тува». 1991 год. Автор: Сергей Чиликов.

16. 0 На сельском базаре. 1990 год. Автор: Борис Каулин. Челябинская область.

17. 0 «Хлеб закончился». 1991–1994 годы. Автор: Юрий Барышев. Ярославль

18. 0 Торговый ряд в Прокопьевске. 1991 год. Автор: Владимир Воробьев. Прокопьевск.

19. 0 Торговля на обочине Уфимского тракта. 1993 год. Автор: Борис Каулин. Челябинская область

20. 0 Студенческая общага 90-х

21. 0 1990-е. Автор: Борис Кудрявов.

22. 0 Петрозаводск 1990-е.