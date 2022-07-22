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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
22 июля 2022 08:36
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1691
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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6k
М С Час назад
Квас огонь!
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118
ПчЁла 6 минут назад
Зачитала комментарии про квас на работе, минут 10 не могли угомониться
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2k
АлексЮстасу 12 минут назад

Ну, это парень шикует не по доходам. Правильно будет вот так.
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34k
Опаньки 17 минут назад
Где то читал подобные отзывы про квас.
В рецепте: поместите в холод чтобы прекратить брожение.
Из отзыва: брожение я, допустим, прекратил. Как прекратить понос?
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1k
Никитка 19 минут назад
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23k
pssst 22 минуты назад
Про квас - что характерно, у всех одинаково получилось. Хороший рецепт.
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11k
Кыся 40 минут назад
Пока про квас читал, чуть не обосрался от смеха. Квас супер!
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8k
goshan_hmc 51 минуту назад
25.
Это в точку!
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