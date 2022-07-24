Осторожно, обвал: в этом году лучше не быть трейдером или криптоинвестором

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Уверен, что все уже забыли про Казахстан и доллар по 120 рублей... но есть люди, которые помнят всё. И эти люди торгуют на бирже.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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