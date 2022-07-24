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Осторожно, обвал: в этом году лучше не быть трейдером или криптоинвестором

Осторожно, обвал: в этом году лучше не быть трейдером или криптоинвестором

Автор:
24 июля 2022 11:28
Сообщество : Юмор
Метки: 2022 год   Криптовалюты   биржи   биткоин   инвестиции   трейдинг   
1875
14
Уверен, что все уже забыли про Казахстан и доллар по 120 рублей... но есть люди, которые помнят всё. И эти люди торгуют на бирже.
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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: 2022 год   Криптовалюты   биржи   биткоин   инвестиции   трейдинг   
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8  комментариев
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22k
albedo Полчаса назад
Почему элементарную жалкую спекуляцию благородно называют инвестициями? (Саркастический вопрос)
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Andrews32 40 секунд назад
"Съешьте печенье", и дети будут звать вас "Тинькофф"
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27k
Ashabad Минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
heta 4 минуты назад
Вся суть рекламы инвестиций/крипты/биржевой торговли и прочего. Ну и казино, само-собой.
Ссылка youtu.be
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261
adssaf afasffdsga Полчаса назад
Не слежу за криптой, но я понял, что там полный п***** по рекламе: начало выдавать даже мне разнообразные "школы инвестирования" с однотипными статьями "биткоин упал в два раза, но ща как пойдёт в рост!.."
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1k
K_II_T Полчаса назад
В Америке управлять акциями поставили обезьянку Лукерию.
Она кидала кубик и выбирала инвестировать или нет.
По результатам нескольких лет инвестиций оказалось, что заработок лучше был только у 78 из 312 профессиональных инвесторов.
У нас повторили опыт с обезьянкой. Сравнивали с паевыми фондами.
96% российских паевых фондов проиграли обезьянке.
Обезьянка - лучший инвестор! (по результатам)
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2k
alex5450 Полчаса назад
"Такие условия" <C>
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14k
ss 45 минут назад
Ещё 39 дней...
Скорее бы уж...
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Бернгард Кёне

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