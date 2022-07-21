"Слышь, овца!": москвичка грубо протащила котёнка по супермаркету и чуть не огребла от посетителей

В московском районе Люблино женщина заявила в "Пятёрочку" с крошечным котёнком на поводке. Она тащила малыша прямо по полу, не обращая внимание на жалобный писк питомца. Неравнодушные прохожие сделали ей замечание, но она отказалась перестать мучить животное.
Странная дамочка заявилась в супермаркет с котёнком на поводке. На вид малышу около двух месяцев, он ещё не очень хорошо ходит и не может угнаться за хозяйкой, которая протащила его по всему магазину. Покупатели заметили это и сделали женщине замечание. Они просили взять котёнка на руки, но хозяйка только грубо отвечала и ушла от ответа.
В конце ролика неравнодушные покупатели уже с криками просили женщину перестать мучить животное, но та просто ушла. Мы надеемся, что с малышом всё хорошо!
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АНТИФИШКИ
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