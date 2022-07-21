"Слышь, овца!": москвичка грубо протащила котёнка по супермаркету и чуть не огребла от посетителей

Странная дамочка заявилась в супермаркет с котёнком на поводке. На вид малышу около двух месяцев, он ещё не очень хорошо ходит и не может угнаться за хозяйкой, которая протащила его по всему магазину. Покупатели заметили это и сделали женщине замечание. Они просили взять котёнка на руки, но хозяйка только грубо отвечала и ушла от ответа.