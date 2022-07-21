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"Слышь, овца!": москвичка грубо протащила котёнка по супермаркету и чуть не огребла от посетителей

"Слышь, овца!": москвичка грубо протащила котёнка по супермаркету и чуть не огребла от посетителей

Автор:
21 июля 2022 08:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   интересное   котёнок   сволочь   фото   хозяйка   
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В московском районе Люблино женщина заявила в "Пятёрочку" с крошечным котёнком на поводке. Она тащила малыша прямо по полу, не обращая внимание на жалобный писк питомца. Неравнодушные прохожие сделали ей замечание, но она отказалась перестать мучить животное.

Странная дамочка заявилась в супермаркет с котёнком на поводке. На вид малышу около двух месяцев, он ещё не очень хорошо ходит и не может угнаться за хозяйкой, которая протащила его по всему магазину. Покупатели заметили это и сделали женщине замечание. Они просили взять котёнка на руки, но хозяйка только грубо отвечала и ушла от ответа.

В конце ролика неравнодушные покупатели уже с криками просили женщину перестать мучить животное, но та просто ушла. Мы надеемся, что с малышом всё хорошо!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Москва   Россия   интересное   котёнок   сволочь   фото   хозяйка   
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5  комментариев
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12k
сеньор Леонсио 40 минут назад
Не надо негатива!Она просто не понимает,что он ещё маленький! Надо её саму протащить пару остановок привязанную к автобусу,и она всё поймёт!
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5k
Михаил 19 минут назад
я бы [мат] ей сразу и пофиг на заявы в ментовку.
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7k
SuperTroll 37 минут назад
Быдло мразота в обосраной пижаме, вышла в магазин с котенком на поводке? Да что у этих ублюдков в голове?!? Дайте кирпич, я ей вь@бу
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1k
Шурман 40 минут назад
Мндя , тяжелый случай . Видать котенка ей подарил бывший вот и издевается . Честное слово я бы переее ее .
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